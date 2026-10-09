L’attore Davide Iacopini colpito da una minicar, è in terapia intensiva: si indaga per tentato omicidio

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La sera del 5 ottobre, nel quartiere Monteverde a Roma, l’attore Davide Iacopini è stato aggredito mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Secondo le ricostruzioni, un calcio proveniente dal lato passeggero di una minicar nera lo ha colpito. Iacopini, 42enne di Genova noto per i ruoli nei film Diaz e Suburra, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi.

La procura di Roma ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Dalle immagini delle telecamere della zona risulterebbe che, subito dopo l’aggressione, gli occupanti della minicar sono tornati indietro per recuperare una scarpa persa durante l’episodio; a bordo del veicolo potrebbero esserci stati due minorenni.

Un testimone ha prestato soccorso all’attore sul posto. La stessa persona ha riferito di aver visto soltanto una minicar nera e di non aver annotato la targa.

Il giorno precedente, nello stesso quartiere, si erano verificati altri episodi simili. La sorella di una ragazza rimasta lievemente ferita ha raccontato che prima la giovane era stata colpita alla testa e poco dopo un ragazzo su un monopattino era stato fatto cadere con un calcio partito dall’auto, urtando anche un veicolo parcheggiato. Il giorno successivo a quei fatti è stata presentata denuncia ai carabinieri.