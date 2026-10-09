5 x 1000
HomeNOTIZIE NAZIONALIL'attore Davide Iacopini colpito da una minicar, è in terapia intensiva: si...

L’attore Davide Iacopini colpito da una minicar, è in terapia intensiva: si indaga per tentato omicidio

Il 5 ottobre a Monteverde (Roma) l’attore Davide Iacopini, 42enne, è stato colpito da un calcio sferrato da un passeggero di una minicar nera mentre era sul monopattino; è in terapia intensiva.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Auto della Polizia di Stato di notte a Mestre
Auto della Polizia di Stato di notte a Mestre

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La sera del 5 ottobre, nel quartiere Monteverde a Roma, l’attore Davide Iacopini è stato aggredito mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Secondo le ricostruzioni, un calcio proveniente dal lato passeggero di una minicar nera lo ha colpito. Iacopini, 42enne di Genova noto per i ruoli nei film Diaz e Suburra, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi.

La procura di Roma ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Dalle immagini delle telecamere della zona risulterebbe che, subito dopo l’aggressione, gli occupanti della minicar sono tornati indietro per recuperare una scarpa persa durante l’episodio; a bordo del veicolo potrebbero esserci stati due minorenni.

Un testimone ha prestato soccorso all’attore sul posto. La stessa persona ha riferito di aver visto soltanto una minicar nera e di non aver annotato la targa.

Il giorno precedente, nello stesso quartiere, si erano verificati altri episodi simili. La sorella di una ragazza rimasta lievemente ferita ha raccontato che prima la giovane era stata colpita alla testa e poco dopo un ragazzo su un monopattino era stato fatto cadere con un calcio partito dall’auto, urtando anche un veicolo parcheggiato. Il giorno successivo a quei fatti è stata presentata denuncia ai carabinieri.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE