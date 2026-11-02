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HomenotizieIl percorso di Kimi Antonelli raccontato in un video pubblicato su Instagram

Il percorso di Kimi Antonelli raccontato in un video pubblicato su Instagram

Kimi Antonelli ha pubblicato il 02/11/2026 su Instagram un video che ripercorre dalla culla ai kart fino alla Formula 1. Campione del mondo a 20 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Kimi Antonelli ha condiviso il 2 novembre 2026 sul proprio profilo Instagram un video che ripercorre le tappe della sua carriera, dalla prima infanzia fino all’approdo in Formula 1.

Il montaggio, definito commovente, mostra immagini che vanno dalla culla ai kart e infine alle monoposto di massima categoria. Le sequenze raccontano quello che la redazione di RaiNews definisce come “le tappe di una carriera straordinaria”.

Il pezzo ricorda anche un traguardo significativo della giovane carriera di Antonelli: il titolo mondiale conquistato a soli 20 anni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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