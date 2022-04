La Casa di Leo in Calle della Mandola, nuova apertura

Inaugurata oggi una nuova attività in Calle de la Mandola.

Filippo, giovane architetto, porta avanti la sua avventura iniziata partecipando ad un bando di assegnazione di immobili comunali, ad uso commerciale, in comodato d’uso per 5 anni a giovani in età compresa fra i 18 e i 30 anni, e apre “La casa di Leo”.

Si tratta di un progetto innovativo: un piccolo spazio commerciale nel cuore di Venezia che

vuole diventare un punto di riferimento per i bambini e le famiglie, un vero e proprio kids

space, un negozio dove verranno anche organizzate attività su misura per l’infanzia e un display raccoglierà le informazioni aggiornate sugli eventi per bambini a Venezia.

All’interno, una proposta di altissima qualità di giochi e libri, con particolare attenzione all’aspetto educativo, e una selezione tra i più interessanti produttori italiani ed europei, in collaborazione con alcuni artigiani veneziani come Signor Blum.

Ad accogliere le persone ci sarà Leo, simpatico gattino veneziano che spiegherà la città ai più piccoli.

Il piccolo felino ha molte storie da raccontare: il primo Libro di Leo, scritto da Alberto Toso Fei, è stato presentato all’apertura.

Leo è stato sviluppato assieme a due aziende del territorio, lineadacqua e Feelin’ Venice, ed

è stato il vincitore di un concorso che ha visto la partecipazione di diversi designers.

Al taglio del nastro ha presenziato, in rappresentanza dell’amministrazione Comunale, l’assessore al Commercio e attività produttive Sebastiano Costalonga: “mi ha fatto piacere esserci per ribadire l’attenzione di questa amministrazione nei confronti dei Veneziani, dando la possibilità ai nostri giovani di avviare delle attività che permettano loro di rimanere a Venezia. Questo nuovo negozio per bambini è una sorta di investimento per il futuro. I bambini sono il nostro futuro, i bimbi di oggi sono i residenti di domani, quelli che porteranno avanti storia e tradizioni di Venezia e pensando a loro ho iniziato un percorso, attraverso delibere coraggiose e innovative, per fare tornare Venezia la meravigliosa e felice città che mi ha visto crescere. Penso proprio che prenderò Leo come mascotte per la mia delibera cosiddetta “anti paccottiglia”, il tenero micio che diventa Leone ruggente!“