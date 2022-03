Jessica Selassiè vince Grande Fratello Vip. A Davide Silvestri la vittoria dell’educazione

Jessica Selassiè vince il Grande Fratello Vip 6.

La terza sorella Selassiè del programma, rimasta in finale, ha vinto la sfida nella finalissima con Davide Silvestri. Terzo posto a Barù Gaetani.

Jessica ha saputo farsi strada nel cuore degli italiani in questi sei mesi e portare a casa la vittoria del GF Vip, gli stessi che l’hanno votata al televoto, senza eccessi, senza strafare e senza particolari esibizionismi, ma con un percorso di crescita e cambiamento.

A Jessica va dunque il premio di 100 mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Come annunciato questa sera dal conduttore Alfonso Signorini, 50 mila euro del montepremi totale del vincitore sarà devoluto in aiuto delle popolazioni ucraine.

E’ passata l’una e mezza di notte quando arriva il verdetto finale e suona la vittoria sul palco dello studio: il pubblico ha decretato che è Jessica Selassiè la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione.

Lacrime, gioia e commozione per la vittoria. Una scelta difficilmente prevedibile e per niente scontata quella tra i due candidati, Davide e Jessica.

Prima di loro erano usciti dalla casa, sempre stasera: Barù, Delia Duran, Lulù Selassiè, Giucas Casella, tutti arrivati in finale.

Davide Silvestri, l’attore nato a Milano il 17 maggio 1981, è dunque risultato il candidato semipreferito del pubblico.

Criticato nei mesi scorsi dagli altri concorrenti della casa del GF Vip per i suoi modi considerati poco diretti ed esser definito uno stratega del gioco, Davide in realtà è arrivato in finalissima del reality più seguito d’Italia per il suo modo di porsi, senza rispettoso e senza eccessi, senza voler prevaricare gli altri nelle posizioni. Il pubblico ha votato fino alla finale il bel 41enne probabilmente per la buona educazione dimostrata in questi mesi all’interno della casa.

A portare a casa la vittoria però è Jessica, 26 anni, sorella di Clarissa (19 anni) e Lulù (33 anni), nate a Roma e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè.

Il primo ad essere eliminato questa sera, tra i finalisti dell’ultima puntata della casa più osservata e seguita d’Italia è Giucas Casella che con grande emozione ha descritto come questa esperienza lo abbia fatto tornare giovane e gli abbia riempito il cuore di gioia e spensieratezza. Per sei mesi l’illusionista è rimasto nella casa, arrivando alla finale di questa sera ma perdendo al televoto contro Jessica Selassiè. I pronostici dei giorni scorsi si sono quindi avverati e Jessica Selassiè ha vinto la prima sfida con un 70%.

All’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip sono entrati 38 concorrenti, questa sera con Giucas Casella erano arrivati in finale in cinque.

Una puntata ricca di sorprese, con le tre sorelle Selassiè sul palcoscenico ad esibirsi e il bacio appassionato tra Lulù e Manuel Bortuzzo che si sono riabbracciati dopo aver cantato assieme una canzone.

Tra gli ultimi candidati usciti dal Grande Fratello Vip, Barù ha dichiarato che non ripeterebbe l’esperienza della casa. Gioia e lacrime per Delia Duran che riabbraccia la madre prima di arrivare in studio, delusione per Lulù Selassiè, sorella di jessica, che quando arriva sul palco dichiara: «Non mi aspettavo di uscire contro Davide perché sono sempre stata me stessa, non mi sono mai nascosta quindi non lo so… Sono molto contenta di essere arrivata qui e di aver trovato il mio amore».

Ma il pubblico ha espresso la sua preferenza: Davide Silvestri batte Lulù al televoto ma non Jessica all’ultimo step, è la sorella Selassiè a portare a casa la vittoria del Grande Fratello Vip 6.