Auto si capovolge, giovane donna perde la vita. Ultima ora

Auto si capovolge, una giovane donna ha perso la vita.

Un incidente mortale quello che si è verificato questa sera alle 21.30 a Salzano, in provincia di Venezia.

Un’auto si è capovolta e sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: la macchina stava procedendo e per motivi ancora da chiarire si è

rovesciata. A bordo vi erano più persone.

I pompieri giunti a Salzano si sono portati in Via Frusta, all’incrocio di via Villatega, dove si è verificato l’incidente, e lì hanno trovato la macchina capovolta e sono intervenuti.

Dalle prime notizie una giovane donna è deceduta,

altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

I pompieri sono arrivati da Mestre e hanno messo in sicurezza l’auto dopo aver soccorso gli occupanti congiuntamente al personale sanitario del Suem 118.

Purtroppo nonostante i soccorsi per la giovane non c’è stato niente da fare ed è stata dichiarata morta.

Gli altri due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari sul posto e poi trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, sono ora in corso i rilievi da parte dei carabinieri giunti sul posto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.