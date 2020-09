Incidente con la moto a Musile, aveva 46 anni

L’incidente che ha riguardato la moto andata fuori strada ieri sera, sabato, a Musile di Piave ha provocato la morte di un uomo di 46 anni di San Donà di Piave.

Alberto Mattiuzzo, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, stava rientrando con il suo mezzo da un sorpasso ed avrebbe perso il controllo della moto andando a scontrarsi contro un platano.

Alberto, membro di una famiglia conosciuta e benvoluta nella zona, amava la sua Harley Davidson 1200 e ieri aveva deciso di usarla per raggiungere Musile ma dopo l’incrocio con via Fossanuova, al momento di rientrare da un sorpasso, per motivi che dovranno essere accertati, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il Suem 118 ma ogni soccorso è rimasto inutile.

I funerali di Alberto Mattiuzzo saranno fissati dopo il “nulla osta” dell’autorità giudiziaria.