Incidente tra scooter e automobile: morto un ragazzo di 17 anni

Incidente tra scooter e automobile: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Il giovane, di Zelarino, viaggiava su uno scooter che si è scontrato con un’automobile a Olmo di Martellago.

E’ successo ieri sera, martedì 1 dicembre 2020, all’incrocio tra via Selvanese e via Dosa. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio in compagnia di un amico. Tremendo l’impatto tra i due mezzi: il 17enne è stato sbalzato a metri di distanza e lo scooter si è spezzato in due.

Il giovane purtroppo non ce l’ha fatta.

La vittima dell’incidente, N.P., 17enne di Zelarino, mentre alla guida alla guida dell’automobile, una Opel Mokka, c’era A.S., operaio 36enne di Dolo.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la precisa dinamica. Da una prima ricostruzione pare che la vittima stesse percorrendo via Selvanese mentre l’auto proveniva dal senso opposto, lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo aver imboccato una curva.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, ma vani sono stati i tentativi di rianimare il 17enne, l’impatto è stato troppo violento.