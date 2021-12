Il Circo Harryson a Maerne (senza animali)

Lo spettacolo senza animali per tutta la famiglia – che avrà luogo in un ambiente sanificato e riscaldato – vede la partecipazione di evoluzioni aeree, ballerine agli Hula Hoop, antipodisti equilibristi e molti altri artisti pronti a sorprendere grandi e piccini! Per i più piccoli non mancheranno le mascotte dei cartoni animati, Paw Patrol, Bing ed i Minions e in esclusiva direttamente live da Jurassic Word il T-Rex.

Il Circo porterà in scena attrazioni dai MIGLIORI TALENT SHOW TELEVISIVI come il giocoliere e la magia con grandi illusioni. Il programma dello spettacolo, inoltre, viene arricchito da coreografie e, grazie all’interazione del Clown Poldo con il pubblico, l’esperienza dello show del Circo Harryson è unica e irripetibile che dire di più semplicemente Magico.

Verranno rispettate tutte le norme anti-Covid vigenti; si ricorda che per l’ingresso è necessario il Super Green Pass.