Hacker filorussi rivendicano gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati in Europa

Gruppi informatici filorussi hanno pubblicamente rivendicato gli attacchi che hanno colpito i sistemi di refrigerazione di supermercati in diversi Paesi europei. I messaggi sono circolati su canali social e chat riconducibili ai pirati informatici.

Secondo quanto riportato, i gruppi si sono attribuiti gran parte del caos generato dagli episodi e hanno scritto che «È tutto visibile», frase usata come rivendicazione delle loro operazioni.

Nei post gli hacker hanno inoltre annunciato la possibilità di ulteriori azioni, specificando che potrebbero interessare anche il nostro Paese. Non sono stati forniti dettagli tecnici o nominativi aggiuntivi nelle comunicazioni diffuse sui canali social.