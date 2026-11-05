5 x 1000
HomenotizieHacker filorussi rivendicano gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati in...

Hacker filorussi rivendicano gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati in Europa

Hacker filorussi sui social si attribuiscono gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati in Europa: “È tutto visibile” e annunciano altre azioni anche in Italia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Gruppi informatici filorussi hanno pubblicamente rivendicato gli attacchi che hanno colpito i sistemi di refrigerazione di supermercati in diversi Paesi europei. I messaggi sono circolati su canali social e chat riconducibili ai pirati informatici.

Secondo quanto riportato, i gruppi si sono attribuiti gran parte del caos generato dagli episodi e hanno scritto che «È tutto visibile», frase usata come rivendicazione delle loro operazioni.

Nei post gli hacker hanno inoltre annunciato la possibilità di ulteriori azioni, specificando che potrebbero interessare anche il nostro Paese. Non sono stati forniti dettagli tecnici o nominativi aggiuntivi nelle comunicazioni diffuse sui canali social.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE