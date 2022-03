Grave incidente stradale: tre morti tra cui una bambina

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto oggi ad Agugliaro (Vicenza), nel Basso Vicentino.

Nell’incidente tre persone sono morte, tra cui una bambina, e altre due sono rimaste ferite in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate violentemente una moto di grossa cilindrata e una Nissan.

L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio.

A perdere la vita, sarebbero il conducente della moto e due occupanti dell’auto, una donna e sua figlia.

Ferite in modo serio le altre due persone che si trovavano nell’auto, un anziano e un bambino.

La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Sul posto due ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine non hanno per il momento reso noto l’identità delle vittime dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale del Basso Vicentino, alla guida della Nissan ci sarebbe stata la donna, con al suo fianco un uomo, probabilmente l’anziano rimasto ferito nello scontro.

Nel sedile posteriore si sarebbero trovati la figlia di circa 6-7 anni, la più piccola delle vittime, e il suo fratellino.

Il bambino e l’uomo sono stati trasportati all’ospedale di Vicenza in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto all’altezza di un incrocio: secondo i primi rilievi, potrebbe esserci stata una mancata precedenza di uno dei due mezzi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il sindaco di Agugliaro, Massimo Borghettini.