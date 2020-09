Grande Fratello VIP: Flavia Vento rientra nella Casa?

Flavia Vento rientra al Grande Fratello VIP 5? Dopo aver abbandonato il programma dopo sole 24 ore di permanenza, la showgirl potrebbe tornare tra gli inquilini della Casa di Cinecittà già da stasera.

Per saperlo dovremo aspettare le 21:45, come al solito su Canale 5. La soubrette se n’era andata già all’indomani della prima puntata, salutando i concorrenti e varcando tra le lacrime la celeberrima porta rossa: la motivazione? Non riuscire a restare così tanto tempo distante dai suoi sette cani. Non sono valsi a nulla i tentativi degli altri partecipanti e della produzione di farla desistere: per lei si è trattato di una vera crisi di nervi.





Tornata come ospite della seconda puntata, Flavia Vento aveva chiesto ad Alfonso Signorini: “Ma se trovo un’amica che mi tiene i cani io poi posso rientrare in casa?”. E davanti a un presentatore che non l’ha potuto escludere, la showgirl ha replicato “Mi rimetto al volere del GF!”

A parlare di un rientro ci ha pensato anche Libero: “secondo spifferate” la Vento sarebbe riammessa già da stasera, non da sola ma in compagnia dei suoi sette cani ai quali verrà riservato un apposito spazio nella Casa. Sarebbe la prima volta che un concorrente ha la possibilità di portare con sé un animale domestico. A confermare la notizia sarebbe una frase della showgirl pubblicata sui social: “mi hanno fatto un grandissimo regalo”.

Uno strappo alle regole? In realtà Alfonso Signorini e la redazione del reality sarebbero disposti a tutto pur di incamerare ascolti: la prima puntata della nuova stagione è stata la meno vista di sempre. E senza Flavia Vento il Grande Fratello Vip 5 perderebbe uno dei suoi personaggi di punta.





Nel caso di un rientro, la soubrette ritroverebbe sia Matilde Brandi che l’aveva sostenuta sia Patrizia de Blanck che le si era scagliata contro: “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? – l’aveva redarguita – Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno una settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia”. La contessa aveva terminato il suo sfogo accusandola: “secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

E dopo una tempesta mediatica su eventuali altre motivazioni che l’avrebbero spinta a lasciare, Flavia Vento ha parlato sui social della salute del suo cane Piri – di 16 anni – che avrebbe bisogno di lei: “i giornalisti fanno pena e schifo. Titoli ambigui, tutti a parlare di penali quando non ci sono e altre cavolate. Mi fate pena invece di elogiare un animalista convinta che rinuncia ai soldi per l’amore del suo cane. Vergogna!”.

Oltre dunque a un possibile ritorno della soubrette nella Casa, la puntata di stasera ci riserverà nuove sorprese su Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Dayane Mello. Dopo le ultime rivelazioni uscite nel corso della settimana Alfonso Signorini dedicherà ancora spazio alla strana vicenda che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: secondo quanto è emerso i due attori avrebbero lavorato per un’agenzia che sarebbe divenuta “una setta” prendendo “il controllo delle loro vite”.

Appuntamento quindi alle 21:45 su Canale 5 con il Grande Fratello VIP 5.

Marie Jolie