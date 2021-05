Funivia crollata per la rottura di un cavo. 12 morti, 2 bambini in rianimazione

La funivia interessata dal disastro è quella che collega Stresa con il Mottarone.

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 13 di oggi.

Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata c’erano – secondo quando si apprende – 11 persone.

Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.

Sono 12 le vittime accertate della tragedia.

Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemontese.

Nove persone sono morte sul colpo, altre tre vittime negli attimi successivi, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Sul luogo dell’ incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

E’ quanto si apprende dai soccorritori che confermano il ricovero in codice rosso dei due bambini.

Il primo bambino trasportato a Torino, 5 anni, è già arrivato all’ospedale Reggina Margherita. Ha riportato trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori. Secondo quanto si è appreso è cosciente.

L’incidente alla funivia del Mottarone è avvenuto a 100 metri dall’ultimo pilone prima della stazione di arrivo, in uno dei punti più alti del tracciato.

L’impianto è stato inaugurato il 1°agosto 1970; nel 2002 la prima revisione straordinaria, tra il 2014 e il 2016 i nuovi interventi di ammodernamento. E’ gestita dalla società Funivie del Mottarone.

“La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra – la cabina è di colore bianco e rosso – quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa”. Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta con Rainews 24 sulla caduta della funivia che collega Stresa con Mottarone.

La funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa nel 2014 e sottoposta a lavori di manutenzione ed era stata riaperta nel 2016.

Un’altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni ’90.

Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la partenza da Stresa ed stato necessario l’intervento dei soccorritori per portare in salvo una quarantina di turisti.