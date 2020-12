sponsor

Funghi e Olive di ‘produzione italiana’ al supermercato venivano invece dall’Ungheria: alimenti dal falso ‘made in Italy’ scoperti dalla Guardia di Finanza. Sequestrate ben 150 tonnellate di prodotti alimentari.

Gli ortaggi, i funghi, le olive venivano coltivate, lavorate e confezionate in Spagna, Francia e Ungheria, ma sulla confezione era indicata una origine italiana.

La guardia di finanza

di Torino ha sequestrato oltre 100.000 confezioni pre-imballate di alimenti per un peso complessivo di 150 tonnellate, con indicazioni mendaci in relazione all’origine italiana.

La filiera illecita partiva dalla cintura di Torino e arrivava fino in Puglia, in provincia di Foggia, dove

le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione e sequestro emessi dai magistrati del pool ‘Tutela del consumatore’ della Procura di Torino.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, i prodotti erano destinati alla grande distribuzione organizzata e, quindi, ai consumatori finali.





(foto da archivio: guardia di finanza – articolo: Funghi e Olive di ‘produzione italiana’ al supermercato venivano invece dall’Ungheria – cat.: frodi alimentari, cibi, alimenti – 01/12/2020)