“Frecce tricolori su Venezia: io non le gradisco e il mio cane ha paura”. Lettere al giornale

Gentile cronista, la prego di pubblicare quanto segue.

Le Frecce Tricolori a Venezia oggi (venerdì 28 maggio, ndr) sono passate ripetutamente con sorvoli verosimilmente bassi, tanto che mi tremavano i vetri della casa.

Avevo letto che la loro esibizione è domani (sabato 29 maggio, ndr) in occasione dell’apertura del Salone Nautico, quindi quelle andate in scena oggi sono solo delle “prove” che però pareva non finissero più.

Io mi chiedo: che fine hanno fatto i sorvoli singoli? Quei passaggi che fanno meravigliare tutti per un attimo irripetibile e poi basta?

Perché oggi è diventata una sorta di “esibizione” che non finiva più con passaggi ripetuti più e più volte?

Io vorrei sapere che fine ha fatto anche quella Sovrintendenza ai Monumenti che 20-30-40 anni fa diceva che le vibrazioni sono pericolose per il Campanile di San marco e la Basilica stessa. Ma questo è un discorso su cui devono interrogarsi gli amministratori.

Il mio discorso è privato e personale: intanto tutti questi passaggi mi provocano un’agitazione che poi fatica a passarmi nel corso della giornata perché quei rombi evocano nella mia mente un pericolo imminente. Come se fossero gli aerei dei bombardamenti di cui si ha paura quando si avvicinano.

Ma quello che mi fa ancora più male è il terrore che assale il mio cagnolino, un cucciolo di 9 mesi.

A lui è inutile spiegare che si tratta di una manifestazione organizzata, che dopo poco è tutto terminato (cosa non vera perché oggi i passaggi non finivano più), che è solo molto rumore ma non c’è nessun pericolo…

Lui per la paura corre a nascondersi dietro una vecchia libreria che è il posto più riparato della casa, secondo lui.

Per ore non vuole venire fuori e per prenderlo bisogna alzarlo di peso ma non vorrebbe.

Piange, guaisce e ha nel petto il cuore che scoppia.

Ad ogni passaggio trema la casa, le vibrazioni sembrano un’esplosione e le finestre vibrano peggio di ogni terremoto.

E domani si replica perché oggi erano solo “prove”…?

Personalmente non ho il piacere di avere questa passione sportiva degli aerei.

Le Frecce Tricolori danno lustro e onore all’Italia, lo so. So che sono una vecchia e che la mia opinione ha poca importanza.

Ma ve lo chiedo lo stesso: perché non andate a fare questa manifestazioni in un’area dedicata lontana dalle città dove tutti i vostri ammiratori e appassionati godrebbero meglio lo spettacolo?

Così la gente che non gradisce non lo subirebbe lo stesso.

Grazie

E. Vianello

Venezia