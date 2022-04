Forex: facciamo il punto sugli effetti della guerra in Ucraina sul mercato valutario

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha provocato, almeno nelle fasi iniziali, un deciso aumento di volatilità sui mercati finanziari, tanto che persino asset class come le coppie di valute, solitamente caratterizzate da una bassa erraticità dei prezzi, hanno attraversato momenti abbastanza turbolenti. Naturalmente il sottostante più interessato dal fenomeno è stato il Rublo, a causa delle sanzioni applicate dai paesi occidentali alla Russia; tuttavia anche le valute considerate storicamente beni di rifugio, come ad esempio il Dollaro Statunitense e il Franco Svizzero, nelle situazioni di risk off sono state interessate da improvvisi upward trend. Tale circostanza ha rappresentato per molti risparmiatori un’opportunità di investimento, in particolare per le strategie più orientate alla speculazione, e secondo molti analisti, data l’estrema incertezza del contesto geopolitico, molto probabilmente questa condizione potrebbe riproporsi altre volte nei prossimi mesi.

Sulla base delle considerazioni espresse dagli addetti ai lavori, quindi, potrebbe essere opportuno strutturare un piano operativo di breve termine sulle coppie di valute. Trattandosi però di una materia che richiede specifiche competenze, può essere utile consultare approfondimenti sul forex, come quelli presenti su Investimentifinanziari.net, per capire come funziona il mercato di riferimento e per implementare la strategia di investimento più idonea.

Forex, come in molti già sapranno, è l’acronimo di foreign exchange: il termine indica, nella fattispecie, la piazza decentralizzata e immateriale in cui agiscono domanda e offerta riferibili ai rapporti di forza tra diverse divise. Nonostante individui un mercato over the counter, il forex rappresenta senza dubbio l’exchange più liquido e con volumi più elevati in assoluto, in quanto strettamente connesso, per ovvi motivi, ai trade sulle materie prime e sui titoli di debito.

Trading forex su coppie Major e valute emergenti

Fra le varie coppie di valute, ovviamente, ve ne sono alcune più importanti che presentano una volatilità più contenuta: questi rapporti sono definiti Major e si contrappongo a quelli formati da valute emergenti, caratterizzate invece da una preminente instabilità delle quotazioni.

Gli intermediari finanziari utilizzati per investire sul foreign exchange market sono i broker online: soggetti regolamentati che consentono il match tra i trade dei vari operatori attivi nel settore. L’aspetto più interessante di queste società è rappresentato dal fatto che di norma non richiedono costi esagerati per l’erogazione dei propri servizi: il trading tool di un forex account è completamente gratuito e il deposito iniziale per sottoscrivere un rapporto è estremamente contenuto; inoltre la piattaforma può essere testata attraverso una versione dimostrativa, alimentata con fondi virtuali.

Caratteristiche dei broker online

I broker online si dividono in due gruppi principali: i market maker, in cui la società svolge il ruolo di controparte, e gli ECN, circuiti in cui gli investitori fruiscono di una multilateral trading facility.

Nel primo caso a ciascuna transazione è applicato uno spread espresso in pip tra le due valute sottostanti, mentre nel secondo caso il differenziale esposto è nullo o quasi, a seconda dell’intermediario, tuttavia è prevista una commissione di negoziazione. Ogni rapporto è formato da una valuta base ed una valuta quotata: la prima rappresenta il sottostante che si acquista, mentre la seconda quello che si vende.

Forex: gli strumenti per costruire una strategia operativa

Naturalmente per attuare una strategia di breve termine, è necessario poter sfruttare anche piccole oscillazioni di prezzo: per consentire un’operatività di questo tipo, i broker online mettono a disposizione dei propri utenti un meccanismo conosciuto come leva finanziaria; si tratta di una funzionalità che, aumentando il controvalore dell’ordine, permette di aprire e chiudere un trade in un lasso di tempo ridotto.

Un simile approccio va attuato, chiaramente, con un corretto money management, per questo motivo i trading tool sono equipaggiati con un’interfaccia grafica, per analizzare le strutture di prezzo delle coppie valutarie, e con una console per gestire agevolmente gli ordini e per disporre gli stop loss e i take profit.