FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO

Festival Luigi Nono alla Giudecca

Quarta edizione

Luigi Nono e i suoi Maestri

Novembre 2021

Bruno Maderna e Luigi Nono

Venezia, 1948

© Fondazione Archivio Luigi Nono

Programma degli eventi

dal 3 al 6 Novembre 2021

3 Novembre 2021 ore 17.00

Fondazione Archivio Luigi Nono

Inaugurazione del Festival Luigi Nono alla Giudecca

Introduzione a cura di Nuria Schoenberg Nono e Massimo Cacciari

ore 18.00 Incontro con Gianmario Borio e Veniero Rizzardi

su Nono e i suoi maestri con due interventi musicali

Bruno Maderna Cadenza da Dimensioni III – per flauto

Dialodia – per due flauti

Flauti: Federica Lotti, Caterina Stocchi

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

4 Novembre 2021 ore 17.00

Sede Emergency Venezia

Inaugurazione della mostra Caminantes Porte Regali di Nicola Cisternino

Ritratti segnoiconici di Caminantes del nostro tempo

ore 17.30 Presentazione del volume:

Nicola Cisternino, Luigi Nono Caminantes Una vita per la musica Intrecci e testimonianze (Il Poligrafo, 2021)

Interverranno Nuria Schoenberg Nono, Fabrizio Gazzarri, Alvise Vidolin, Claudio Ambrosini, Nicola Cisternino

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Per visitare la mostra contattare: [email protected]

5 Novembre 2021 ore 18.00

Fondazione Archivio Luigi Nono

Una tecnica comune, una personalità comune

Presentazione della mostra

con Nuria Schoenberg Nono e Claudia Vincis

Il sodalizio tra Bruno Maderna e Luigi Nono attraverso i documenti della Fondazione Archivio Luigi Nono

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

6 Novembre 2021 ore 17.30

Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, Sala Concerti

Presentazione della nuova edizione della partitura

di Prometeo.Tragedia dell’ascolto (Ricordi, 2021)

Interverranno André Richard, Alvise Vidolin, Marco Mazzolini e Massimo Cacciari

con l’ascolto di alcuni brani dall’opera Prometeo,Tragedia dell’ascolto

Ingresso con prenotazione all’indirizzo email: [email protected]

Specificare nella email l’evento per cui si fa la prenotazione.

Come previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105

la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso di ogni evento del Festival Luigi Nono alla Giudecca.

Agli eventi per cui la prenotazione non è obbligatoria verrà richiesto di riempire un modulo con nominativo ed e-mail o numero telefonico.

Il Festival Luigi Nono alla Giudecca è un progetto interdisciplinare, da ascoltare e da vedere, dedicato al compositore Luigi Nono (Venezia 29.01.1924 – 08.05.1990) e promosso dalla Fondazione Archivio Luigi Nono. La manifestazione si propone di offrire un ritratto del compositore veneziano e di far conoscere la numerosa documentazione inedita conservata negli archivi della Fondazione, di estremo interesse non solo per la conoscenza dell’artista ma anche per la ricostruzione del contesto storico, sociale in cui ha vissuto Nono.

Il tema di questa 4a edizione Luigi Nono e i suoi Maestri è dedicata ai rapporti del compositore veneziano con musicisti e letterati che sono stati fondamentali per il suo lavoro e per la sua vita. In particolare, il sodalizio di Luigi Nono con Bruno Maderna, grande amico e vero e proprio maestro.

Il programma prevede concerti di musica contemporanea, moderna e antica.

Conferenze con musicologi, filosofi, artisti, musicisti.

Mostre di documenti conservati all’Archivio Luigi Nono e di interventi grafici d’autore.

Presentazioni di novità editoriali.

Un inedito lavoro coreografico sulla musica di Luigi Nono e Claudio Monteverdi.

Letture di testi poetici utilizzati da Luigi Nono nelle sue composizioni.

Novità di quest’anno sono le preziose collaborazioni con istituzioni e fondazioni presenti in città quali il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, Fondazione Prada, Fondazione Ugo e Olga Levi, Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Pinault Collection, la sede veneziana di Emergency e e la chiesa del SS. Redentore.

Grazie a questa fruttuosa sinergia è stato possibile allestire un Festival ricco e vario con la partecipazione di grandi personalità e interpreti.

Tutti gli eventi sono gratuiti

LUOGHI

Fondazione Archivio Luigi Nono

ex Convento SS. Cosma e Damiano

Giudecca 619-621, 30133 Venezia

Tel. 041 5209713 Email: [email protected] Sito: www.luiginono.it

Sede Emergency Venezia

Fondamenta S. Giacomo,

Giudecca 212, 30133 Venezia

Tel. 041 877931 Email: [email protected]

Conservatorio di Musica Benedetto Marcello

Palazzo Pisani

S. Marco 2810, 30124 Venezia

Tel. 041 5225604 Sito: www.conservatoriovenezia.net

Fondazione Prada

Ca’ Corner della Regina

Calle de Ca’ Corner, Santa Croce 2215, 30135 Venezia

Tel. 041 8109161 Sito: www.fondazioneprada.org

Teatrino di Palazzo Grassi

Campo San Samuele 3231, 30124 Venezia

Tel. 041 5231680 Sito: www.palazzograssi.it

Fondazione Ugo e Olga Levi

S. Marco, 2893, 30124 Venezia

Tel. 041 786777 Sito: www.fondazionelevi.it

Chiesa del SS. Redentore

Giudecca, 30133 Venezia

Tel. 041 2750462

