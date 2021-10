Festa di Halloween a Venezia e Mestre

Festa di Halloween: nel territorio comunale attività diffuse e intrattenimento per i bambini.

Mancano pochi giorni ad Halloween, la festa di origine celtica entrata a far parte degli appuntamenti annuali più attesi dai bambini di ogni parte del mondo.

“Venezia, Mestre e la terraferma – spiega Paola Mar, assessore alla Promozione del Territorio – non sono da meno e organizzano in modo diffuso attività di intrattenimento rivolte in particolar modo ai più piccoli. La notte del 31 ottobre, anticipando la consuetudine a mascherarsi del Carnevale, ci si traveste in modo macabro per prendersi gioco della paura, spaventando grandi e piccoli con scherzi e giochi. Tante le opportunità nel territorio, che stanno aumentando di ora in ora”.

A Venezia, sabato 30 e domenica 31 ottobre le porte di Palazzo Ducale e del Museo Correr resteranno aperte fino alle ore 23 per offrire un’esperienza di visita unica nell’area marciana.

Domenica 31 inoltre le caffetterie dei musei saranno allestite in stile Halloween, con vere zucche illuminate.

A Mestre centro, tra piazza Ferretto, via Palazzo, Calle e Corte Legrenzi, Largo Divisione Julia, e le vie limitrofe, il 31 ottobre (dalle ore 16 alle 18:30 /19) ci sarà un’animazione itinerante con spettacoli legati alla tradizione e scabrose leggende veneziane contestualizzate ad Halloween con la complicità dei libri di Alberto Toso Fei.

In Via San Pio X, domenica 31 dalle 10 alle 19.30 sarà ospitata la manifestazione I Portici del Fatto a mano, il mercatino hand made, truccabimbi, musica, assaggi di idromele e vin brulè.

Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre invece, per tutto il giorno, via Allegri ospita il Mercatino Bella Italia, le eccellenze enogastronomiche del territorio provenienti da tutta Italia, mentre in Piazzetta Coin si troverà l’International Food Truck con cibi del mondo e birra artigianale d’Italia. Infine in dieci diverse location del centro di Mestre sempre dal 29 al 31 ottobre avrà luogo il Green Motor Village, l’evento dedicato alla mobilità elettrica.

Musica, animazione con spettacoli degli artisti di strada animeranno le vie di Zelarino in quattro diverse postazioni, sabato 30 ottobre dalle 15 alle 18.

In Piazza Mercato a Marghera, venerdì 29 e sabato 30 ottobre, per iniziativa dell’associazione Buongiorno Marghera, si potrà imparare ad intagliare le zucche che saranno poi esposte nelle aiuole di Piazza del Municipio fino alla notte di Halloween. Domenica 31 ottobre dalle ore 16 alle 20, Piazza Mercato ospita invece il Mini Circo Daiana Orfei, con animazione di musica e artisti di strada, spritz hour e cena a tema Halloween in collaborazione con i bar e i ristoranti dell’area di Marghera.

A Campalto centro, Halloween porterà domenica 31 ottobre giochi e animazione dalle ore 16 alle 19 presso il Villaggio Laguna mentre dalle 16.30 lungo il percorso tra Parco Chiarin e la sede Civica sono previsti dolcetti, musica e animazione per bambini.

Domenica 31 ottobre dalle ore 16 alle 19, l’associazione Commercianti Artigiani Gazzera organizza nella propria nuova sede alla dependance di Villa Pozzi, in via Gazzera Alta 46, alla Gazzera, un evento molto atteso dai bambini che li porterà nel magico mondo di Harry Potter, tra magia, musica e cabaret.

Una festa di Halloween che segna un ritorno di serenità soprattutto per i bambini che hanno sofferto più di altri delle restrizioni ai momenti di socialità in questi ultimi due anni.