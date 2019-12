Fenicotteri in laguna: un’isola rosa a Jesolo per Santo Stefano

Fenicotteri in laguna, uno stormo crea un’isola rosa a Jesolo. Lo scatto di Santo Stefano che vi mostriamo è del fotografo jesolano Claudio Vianello, ormai esperto nell’immortalare questi splendidi uccelli che sono sempre più assidui frequentatori della laguna veneziana, tra Jesolo e Venezia.

L’immagine di oggi dal titolo “Una macchia rosa” mostra lo stormo di fenicotteri a forma di cerchio in mezzo all’acqua, che sembra creare un’isola rosa in una fredda giornata, ancora natalizia, a Jesolo.

Quando il fotografo ha iniziano a immortalare i fenicotteri, alcuni anni fa, scoprendone le abitudini, qualcuno faticava a credere che questi uccelli, avessero scelto la fredda laguna veneziana per fermarsi, per di più in inverno.

Invece i magnifici fenicotteri di colore rosa, simbolo di eleganza, vivono ormai in alcune zone della laguna nord e non è difficile scorgerne alcuni, amano mostrarsi in tutta la loro bellezza, soprattutto nelle giornate di sole come quella di oggi.

Questi simpatici trampolieri non sostano solo a Jesolo, si riescono a vedere anche al largo di Burano e Torcello, creando atmosfere pittoresche nella laguna veneziana, dove alcuni decidono di svernare e altri si fermano per tutto l’anno.

Il fenicottero rosa o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus) è un pennuto molto diffuso in luoghi caldi: Asia, Africa e in Europa meridionale. Il nome scientifico del fenicottero ha un’etimologia latina: phoenix che significa fenice (interpretato come “purpureo”, dal colore della fenice) e pteron, cioè ala, che viene tradotto come “ali purpuree”.

“A volte sembra di stare in un altro continente – ha scritto Vianello su Facebook, dove ha pubblicato la bellissima immagine a colori – la laguna Veneta, la terra veneta”.