(Riceviamo e pubblichiamo).

sponsor

Emilio Deboschi – allunno dea terza ellementarre. Tema: I miei cari parenti.

Svogilmento.

I miei cari parenti sono da parte di mia mama Jole

di mio popà Severino e dei miei noni Pino e Elda.

I miei cari parenti lavorano scuasi tuti nei campi

adifarensa dele loro femene che sono le mie zie

che jutano mio nono nela stala a monsare e nel

sgranare formentone e sul cambio del forajo per

netare il loame dele bestie, emonsarle e dopo

vano a fare anca il pane.

Dei miei cari parenti non ce’ altro mio zio Cesco

che à dato di mato e lera drio dare fogo al granaro

parchè si era barufato co la Meneri par via che si era intardigata ala messa e era tornata casa dopo mesanote e anca anca e è senpre tanto gelloso.

Dèsso mio zio è ricoverato il ospitale pisichiatrico

e la Meneri desso torna casa anca a un boto.

Dei miei cari parenti

commercial



c’e anca le mie tre cuginete

Cinsia, Ornela, Gineta e Maria ansi sono quatro e

sicome che di cuggineti uomini non ce n’è mi toca

giocare con esse e mi fano sempre fare il malato e

le vole per forsa fare le infermierre tute e quatro

per farmi le punture e dopo mi toca fare anca

il prete e loro che si viene a confesarse e ci devo

anca dare la solusione.

Nei miei cari parenti la mia zia che più le voio bene

e’ mia zia Idulina che à na trentina de ani parchè mi cocola sempre e mi tiene in brasso e mi da senpre

tanti baseti parchè no la ga gnancora catà il moroso

e mi me godo tanto e la baso tanto anca io.

Io le voio tanto bene ai miei parenti basta che no

mi tratano senpre da bocia e mi scufiotano.

(Roberto Belino)