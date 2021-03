Ecco il Dema Show di Biagio De Martino: “La musica si è spenta ma noi la riaccendiamo”

Prenderà il via mercoledì 17 marzo alle ore 20.30 la prima puntata dell’edizione 2021 della fortunatissima trasmissione televisiva DEMA SHOW ideata e condotta da Biagio De Martino.

La nostra redazione seguirà questa vetrina di talenti passo passo nelle varie puntate che andranno in onda in tutta Italia sul canale Bom Channel del mux di LA 7 al numero 68 del vostro telecomando.

Abbiamo raggiunto telefonicamente lo stesso De Martino:

Quali sono le novità di quest’anno?

“Io sono molto appassionato delle imitazioni e del cabaret e pertanto avrei voluto creare un angolo dedicato alla risata, ma viste le condizioni pandemiche che ci costringono ancora a registrare senza pubblico, ho pensato che sarebbe stato inutile presentare queste categorie senza sentire la gente che ride e si diverte dal vivo… così lo stimolo e la carica vengono sempre meno”.

Quindi?

“Quindi ho pensato a ben altro. In primis a dire il vero avevo pensato ai VIP. Avrei voluto invitare un personaggio famoso per ogni puntata, come ho già fatto in qualche precedente edizione ma, a me piace avere l’ospite in studio e che interagisca con i cantanti presenti e non con questi collegamenti a distanza. Ho dovuto pensare così a qualcos’altro di divertente e di curioso e infatti quest’anno avremo una rubrica dedicata ai sosia e quando dico sosia non intendo solo delle persone che truccandosi possano rassomigliare a qualcuno, ma mi riferisco specificatamente a delle persone dove è intervenuta madre natura”.

“Sono persone provenienti un po’ da ogni parte d’Italia, chi da Firenze, chi da Napoli, chi da Roma ecc. che hanno una somiglianza oserei dire identica ad un personaggio VIP”.

“Quello che poi più colpisce è che oltre alle sembianze fisiche, hanno uguale anche la voce, quindi senza trucco né artifizi vedremo esibire il sosia di Celentano, di Malgioglio, di Venditti, di Renato Zero, Patty Pravo, Bennato, Marlyn Monroe, Mina e tanti altri. Spero poi che in estate, quando questa pandemia sarà finita, avrò la possibilità di farli girare per tutta Italia realizzando degli spettacoli di piazza in diverse feste patronali. Girerò ovviamente sia con loro che con tutti i cantanti del DEMA SHOW. Questo è il mio obbiettivo e cioè portare i cantanti della mia trasmissione in un tour estivo”.

Parliamo invece adesso dei cantanti.

“Sui cantanti posso solo dire che sono molto competenti e che alcuni di loro si ripropongono ancora una volta per esibire la bravura di sempre. Vedremo esibire anche tante nuove leve artistiche provenienti da tutta Italia e anche dall’estero perché abbiamo quest’anno cantanti che provengono dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Spagna e anche dall’Austria”.

Sono tutti cantanti che hanno superato i casting?

“Guarda, io ogni anno apro i casting proprio per far sapere a tanti cantanti che c’è la possibilità di iscriversi e di partecipare alla trasmissione, ma come sempre, accade che chiudo le iscrizioni in largo anticipo oppure sono costretto ad allungare il numero delle puntate perché, chi si iscrive al programma mi invia un breve curriculum artistico e grazie poi ai social ho subito la possibilità di comprendere bene la loro bravura. Rimango come sempre stupito e poi, in rapporto alla loro età, comprendo benissimo che portano alle spalle tanta esperienza segnata da eventi molto importanti. Trovo subito quello che cerco e senza difficoltà”.

Come si vive artisticamente e/o televisivamente con questa pandemia?

“Molte abitudini penso le abbiamo modificate un po’ tutti ormai. Fino allo scorso anno registravo le mie puntate a Roma presso gli studi televisivi e tutte le volte che giungevo nella capitale era un punto di incontro tra cantanti, musicisti, pubblico, tecnici, collaborati e quant’altro. Capisci bene che adesso tutto questo viene a mancare. Io sono una persona che è abituata a stare tra la gente, tra il pubblico e adesso invece sono costretto a registrare in uno studio vuoto e con pochissime persone dietro le telecamere. L’unico conforto è che so che il programma è molto seguito da tantissimi telespettatori da tutta Italia e questo non mi fa più sentire solo. La gente da casa ci segue e da ogni parte d’Italia. Lo costato ancor di più quando giornalmente vedo giungere un consistente numero di messaggio di compiacimento da persone sconosciute e pensa che ormai il numero di e-mail che arriva si legge a quattro cifre”.

“In ogni puntata noi leggiamo i messaggi della gente, grazie a Paola che ha il compito di smistarli e portare poi in tv quelle che ritiene siano i migliori. Voglio precisare che Paola Feny è stata la prima valletta che ebbe Mike Bongiorno e poi successivamente anche di Corrado Mantoni e Daniele Piombi. Oggi si trova nella mia trasmissione a leggere i messaggi che ci scrive la gente. Ovviamente, chi conosce già il programma lo sa…”.

“Per ogni messaggio che viene letto in trasmissione, si coglie un aggettivo e si risponde a tema grazie all’orchestra. Ovviamente tutto questo viene anche a mancare e porto solamente, sempre in collegamento con Roma, il maestro Devis Cedroni e la cantante Elisa Passi che immancabilmente sono pronti a rispondere a tutti e cercano in qualche modo di sostituire l’orchestra per intero”.

Quali sono gli appuntamenti televisivi di quest’anno?

“Il programma inizierà il giorno 17 marzo e sarà in onda ogni mercoledì e ogni venerdì alle ore 20:30 sul canale 68. Seguiranno successivamente le repliche nei giorni di domenica alle ore 23:00 e martedì alle ore 22:30″.

“Oltre all’emissione di questa rete, ci saranno anche altre 27 emittenti televisive regionali distribuite in tutta Italia che trasmetteranno le repliche a seconda degli orari del proprio palinsesto”.

Non ci resta che augurare in bocca al lupo per questa nuova avventura a Biagio De martino e a tutti i cantanti del DEMA SHOW.