É necessaria la ricetta per prendere la pillola del giorno dopo?

Nei casi in cui si abbiano dei rapporti sessuali non protetti, o protetti nel modo errato, si potrebbe andare in contro a diversi rischi. Uno di questi potrebbe essere il verificarsi di una gravidanza non desiderata.

Un rimedio possibile in tali situazioni è rappresentato dall’assunzione della pillola del giorno dopo. Parliamo di un farmaco di emergenza che agisce sull’ovulazione e riduce di molto le probabilità di un possibile concepimento.

In questo articolo capiremo meglio di che cosa si tratta, quando e perché assumerla e e se per farlo sia necessaria o meno la richiesta di ricetta medica. In particolare, ci soffermeremo soprattutto sulla nuova pillola del giorno dopo EllaOne, la pillola più efficace sul mercato.

Pillola del giorno dopo: Quando e perché assumerla

La pillola del giorno dopo EllaOne è il farmaco d’emergenza più efficace sul mercato. Il suo utilizzo è destinato a quelle situazioni di rischio in cui si potrebbe andare incontro ad una gravidanza indesiderata, generalmente causata da un rapporto sessuale non protetto o protetto male.

EllaOne agisce sull’ovulazione, fase del ciclo mestruale femminile in cui si producono gli ovuli. Il compito della pillola è proprio quello di intervenire sull’ovulazione, ritardandola di 5 giorni. Questo, infatti, è il periodo di tempo massimo in cui gli spermatozoi riescono a sopravvivere nel corpo della donna. In questo modo, si impedirà il loro incontro con l’ovulo pronto ad un eventuale concepimento.

Rispetto a una normale pillola del giorno dopo, EllaOne risulta essere tre volte più efficace nelle prime 24 ore e due volte più efficace nelle prime 72 ore dopo l’avvenuto rapporto non protetto. Per questo, se si pensa di essere a rischio gravidanza e non si desidera averne una in quel momento, è necessario assumere EllaOne il prima possibile.

Tuttavia, è importante non confondere EllaOne con la normale pillola anticoncezionale. Infatti, il suo uso va limitato occasionalmente in situazioni di estrema necessità. Inoltre, EllaOne non ha effetti retroattivi. Ciò significa che, nel caso in cui la fecondazione sia avvenuta prima della sua assunzione, la pillola non svolgerà alcuna funzione abortiva.

Pillola del giorno dopo: serve la ricetta per assumerla?

La pillola del giorno dopo EllaOne non solo è la più efficace, ma anche la più tollerata dal corpo femminile. Per utilizzarla non servono né esami del sangue prima, né esami di follow-up dopo la sua assunzione.

I dovuti test hanno anche constatato che, seppur la pillola presenti dei possibili effetti indesiderati, i rischi che si corrono dopo il suo utilizzo non superano in alcun caso i benefici. EllaOne permette, quindi, di intervenire su casi di rischio di gravidanza indesiderata in totale sicurezza.

Pertanto, considerato il basso rischio, ma allo stesso tempo l’elevata efficacia di EllaOne, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha deciso di eliminare definitivamente l’obbligo di ricetta medica per l’acquisto della pillola sia per maggiorenni che per minorenni.

Ne consegue che, in tutti i casi di rischio gravidanza indesiderata, tutte le donne possono usufruire dell’efficacia della pillola del giorno dopo EllaOne senza necessità della ricetta medica.