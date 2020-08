E-commerce developer: formazione gratuita con assunzione per i migliori

Una bella iniziativa per i giovani in cerca di lavoro e appassionati di informatica: una formazione gratuita, molto tecnica, che consegna al corsista una professionalità altamente spendibile e richiestissima nel mercato attuale.

Con l’ulteriore optional che i migliori usciti dal corso al via il 29 agosto pv saranno direttamente assunti a tempo indeterminato dall’azienda padovana Hevelop, giovanissima, innovativa e in forte crescita, guidata da un CEO 33enne e composta interamente da persone under 30, tutte assunte a tempo indeterminato.

Si parla dell’iniziativa di ADHR Group, in partnership con la giovane e solida azienda veneta Hevelop. Vengono così aperte le iscrizioni al primo corso gratuito di alta formazione per diventare “E-commerce developer”: 12 i posti disponibili aperti a under 28 appassionati di informatica, anche senza esperienza.

Il corso si terrà a Padova, in presenza, dal 31 agosto al 16 settembre 2020.

Le candidature sono aperte, inoltre i migliori saranno subito assunti.

L’opportunità di formazione e di immediata assunzione arriva dalla nuova sinergia tra ADHR Group e la giovane impresa veneta Hevelop, specializzata in sviluppo di siti e-commerce.

Le due realtà aprono le selezioni per il corso di alta formazione “E-commerce Developer – Magento 2”, aperto a 12 candidati under 28 appassionati di informatica, anche senza esperienza o neo diplomati, che saranno scelti in queste settimane.

Il corso, che si terrà a Padova in presenza dal 31 agosto al 16 settembre 2020, permetterà ai partecipanti di acquisire competenze tecniche richiestissime dall’attuale mercato, diventando uno sviluppatore di siti E-commerce pronto ad entrare operativamente, e subito, nel mondo del lavoro.

I migliori usciti dal corso “E-commerce Developer – Magento 2”, infatti, saranno immediatamente assunti da Hevelop – realtà che a oggi conta su un team di 25 persone tutte under 30 anni, di cui 21 sviluppatori, tutte a tempo indeterminato – mentre gli altri avranno acquisito una sicura professionalità da spendere con altre aziende alla costante ricerca di figure specializzate in questa branca dell’informatica.

Il corso, decisamente tecnico e tenuto da docenti certificati Magento, farà apprendere, approfondire e mettere in pratica ai candidati i linguaggi di programmazione e markup (php, js, css e html), l’utilizzo della piattaforma e-commerce Magento 2 open source ed enterprise, così come strumenti e funzionalità di back-end e front-end, oltre a ulteriori strumenti e strategie funzionali a sviluppare un sito e-commerce di successo, di facile fruizione e d’impatto. I migliori corsisti, che entreranno quindi nel team di sviluppatori Hevelop, inizieranno il muovo lavoro con un percorso di “Training on the job”, affiancati da un team di sviluppatori con esperienza.



Dall’inizio del 2020 a oggi, secondo il Netcomm Forum, sono 2 milioni i nuovi consumatori online in Italia, di cui 1,3 milioni arrivati alle piattaforme di acquisto digitale proprio durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per raggiungere un totale di 29 solo nel nostro Paese: nei primi 5 mesi del 2020 il loro numero è quindi pressoché triplicato. È proprio il commercio sul web, sempre secondo il consorzio Netcomm, il settore che crescerà di più nell’economia mondiale nonostante l’impatto del Covid-19: l’aumento, nel 2020 è calcolato fino al +55%.

Davide Barlassina il 33enne CEO e co-founder di Hevelop, nata 5 anni fa e uscita dal 2019 con alle spalle un fatturato di oltre un milione di euro, ha affermato: “Cerchiamo giovani che vogliano davvero crescere, capaci di lavorare in team e di mettersi nei panni dell’utente finale, sapendo di avere alle spalle un’azienda innovativa, in forte crescita e che punta all’eccellenza. Per lavorare bene nel settore dell’E-commerce”, ha argomentato Barlassina, “è necessaria un’alta competenza tecnica e una forte specializzazione, per trovare soluzioni efficaci e soddisfare al massimo le esigenze del cliente, imparando a gestire situazioni complesse e a risolvere i passaggi più ostici. Per questo”, ha concluso il CEO, “investiamo tanto in ricerca, sviluppo e formazione, e coccoliamo i nostri sviluppatori, con orari flessibili e pranzi pagati dall’azienda, per esempio, ma soprattutto offrendo loro trasparenza, lealtà e confronto”.

Per candidarsi al corso di formazione “E-commerce Developer – Magento 2” è sufficiente collegarsi a:

adhr.it/hevelop​ o scrivere a: hevelop@adhr.it .