Dumarey Group completa l’acquisizione del sito di Mechelen da AUMOVIO, garantendo continuità per dipendenti e clienti

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Dumarey Group annuncia il completamento avvenuto con successo dell’acquisizione del sito AUMOVIO di Mechelen, in Belgio, a seguito dell’annuncio del 20 aprile 2026.

L’operazione è stata finalizzata dopo il completamento del processo di informazione e consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e di tutte le procedure previste per il coinvolgimento dei dipendenti.



Dumarey Group acquisisce lo stabilimento di Mechelen e i suoi circa 300 dipendenti, mentre i rapporti commerciali relativi ai prodotti attualmente in produzione resteranno in capo ad AUMOVIO.

La produzione dei componenti esistenti proseguirà a Mechelen per un periodo di transizione definito nell’ambito di un accordo di contract manufacturing.

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Scopri come fare

Mechelen, Belgio, e Francoforte, Germania, 2 settembre 2026. Dumarey Group ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione del sito AUMOVIO di Mechelen, dopo l’annuncio reso noto il 20 aprile 2026.

In base all’accordo, Dumarey Group rileva lo stabilimento di Mechelen e i suoi circa 300 dipendenti, mentre i rapporti con i clienti relativi ai prodotti attualmente in produzione resteranno in capo ad AUMOVIO. L’operazione garantisce continuità e prospettive di lungo periodo sia per la forza lavoro di Mechelen sia per i clienti: la produzione degli attuali componenti proseguirà infatti per un periodo di transizione definito attraverso un accordo di contract manufacturing.

Forte delle consolidate competenze manifatturiere del sito, Dumarey introdurrà progressivamente nuove attività e nuovi prodotti. Parallelamente, AUMOVIO trasferirà gradualmente la produzione verso altri stabilimenti del proprio network.

Valorizzare il know-how di Mechelen per sviluppare ulteriormente il sito

Dumarey Group ha deciso di portare avanti questa acquisizione con l’obiettivo di rafforzare ed espandere la propria presenza sul mercato europeo, arricchendo il proprio portafoglio con ulteriori competenze tecniche.

Grazie al suo modello di business diversificato e multisettoriale, il Gruppo riconosce una forte coerenza strategica con il sito di Mechelen, noto per le sue competenze avanzate, la professionalità della forza lavoro e gli elevati standard qualitativi.

Dumarey Group vede un significativo potenziale di crescita a lungo termine in questa acquisizione e guarda con fiducia a una collaborazione strutturata con il team di Mechelen durante la fase di transizione.

L’operazione rientra nella strategia di AUMOVIO volta ad ottimizzare la propria presenza produttiva globale e ad allineare la capacità manifatturiera all’evoluzione delle condizioni di mercato.

Philipp von Hirschheydt, CEO di AUMOVIO, ha dichiarato: “Il completamento di questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’attuazione della nostra strategia, garantendo al contempo una soluzione responsabile e orientata al futuro per i nostri dipendenti. Con Dumarey abbiamo individuato un partner solido ed esperto, in grado di accompagnare lo sviluppo futuro del sito.”

Guido Dumarey, Presidente e Fondatore di Dumarey Group, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di accogliere i dipendenti di Mechelen all’interno di Dumarey Group. Le loro competenze e la loro dedizione costituiscono una base solida per lo sviluppo futuro del sito. Il nostro impegno è valorizzare questo patrimonio di esperienza, investire in nuove opportunità e creare una crescita sostenibile per Mechelen, mantenendo al tempo stesso una stretta collaborazione con AUMOVIO durante il periodo di transizione e di contract manufacturing.”