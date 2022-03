Due veneziani disperati: “Sfrattati per finita locazione, nostre cose in scatoloni, viviamo da senzatetto…”. Lettere

Spett. LA VOCE DI VENEZIA

Scrivo a Voi in quanto non so, o meglio non sappiamo più a chi rivolgerci.

Siamo una coppia veneziana di oltre 60 anni.

Abbiamo avuto lo sfratto per finita locazione nel luglio dello scorso anno e, non avendo trovato alcuna sistemazione, abbiamo dovuto buttare tutto il nostro arredamento e mantenuto le nostre cose personali in scatoloni accatastati in un magazzino, pagando ovviamente un mensile.

Viviamo un po’ da amici e un po’ da parenti, facendo una vita da senza tetto. Ora da due mesi a casa di mia suocera, ma è invivibile.

Da anni ci rivolgiamo al Comune di Venezia Coesione Sociale ma la risposta è sempre la stessa: “Non ci sono case neanche per emergenza abitativa”.

Poi vengono fuori gli articoli Venezia spopola. Ma se il primo è il Comune che se ne frega!!!

Secondo il Comune l’unica soluzione sarebbe alloggiare nell’Ostello a Mestre per solo 3 mesi a 450,00 euro mensili su 25 mq o in un agriturismo ma, dato che noi abbiamo un cagnolino (tra l’altro di 17 anni) non sono ammessi gli animali e ci suggeriscono di metterlo in un canile o darlo in affido a qualcuno. Cosa indegna solo a pensarci.

Il Comune non dà case ma sostegni e per avere un sostegno bisogna fare i famosi percorsi di due o tre mesi per poi non si sa cosa succederà. Ma case nulla.

Ci si domanda: ma è possibile che per il Comune case a Venezia non ce ne sono quando ci sono persone che occupano, senza diritto, le case stesse del Comune o Ater (che è la medesima cosa) e questi non vengono nemmeno considerati?

Dobbiamo allora anche noi occupare, essere fuori legge perché evidentemente questo è quello che ci induce a fare il nostro Comune.

Vi ringraziamo per una risposta.

G. e M.

F.

due veneziani disperati