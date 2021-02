Donna in monopattino investita e uccisa da tir. Ultima ora

Donna in monopattino investita e uccisa da un tir. E’ una tragedia della strada l’ultima ora delle 11 di oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

L’incidente mortale è avvenuto questa mattina a Genova.

Via Monticelli teatro della tragedia.

La donna, di cui ovviamente

non sono ancora state rese pubbliche le generalità, ha un’età prossima ai 30 anni.

La signora è stata letteralmente travolta dal tir mentre era a bordo del suo monopattino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

(Rip.)

(foto da archivio)