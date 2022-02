Donna aggredita mentre è in bicicletta per portarle via la borsa

Aggressione ai danni di una donna in bicicletta a Dolo.

La donna, di 63 anni, stava procedendo in bici con l’intenzione di recarsi a fare acquisti. Improvvisamente è stata affiancata da due uomini che l’hanno fermata facendola cadere.

La donna ha subito calci alle costole per sottometterla alla rapina.

Il brutto fatto è avvenuto qualche giorno fa nel pieno centro di Dolo alla luce del sole.

Verso le ore 13, in via Dauli, è stata accostata da due persone, due uomini mai visti prima di un’età approssimativa sui 35 anni.

La donna ha intuito immediatamente le cattive intenzioni ed ha provato a liberarsi ma è stata trattenuta. Subito colpita a calci è stata poi gettata a terra.

I due delinquenti a quel punto hanno cercato di tirare la borsa per strappargliela. La donna per non cedere (aveva nella borsa il denaro che le serviva per gli acquisti) ha ricevuto altri calci a terra venendo colpita con forza anche alle costole.

Le urla, dopo lunghi attimi, hanno fatto desistere i banditi che sono fuggiti.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri ma dei malviventi non c’era già più nessuna traccia.

Alle 63enne non è restato altro che sporgere denuncia.