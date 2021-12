Doni a “Una Carezza per crescere” e per i bambini della Pediatria dell’Angelo

Oggi nella hall dell’Angelo è avvenuta la consegna dei doni da parte del centro Amazon di Venezia a favore dell’associazione “Una Carezza per Crescere” che opera ormai da quasi dieci anni a favore della Pediatria e della Patologia neonatale dell’Ospedale di Mestre.

“Abbiamo pensato di coinvolgere i nostri meravigliosi maestri della Scuola in Pediatria – ha spiegato il presidente Stefano Scalettaris -, e a Cristiana Puppi e Claudio Zennaro, abbiamo chiesto di scegliere i contenuti delle letture per gli audio dispositivi donati da Amazon a seconda delle età. Abbiamo così cercato di andare incontro agli interessi dei piccoli pazienti ricoverati in Pediatria, nella speranza di rendere più leggera la loro presenza in Ospedale, e di dotare tutti dei medesimi strumenti, di svago e di studio, indipendentemente dalle disponibilità economiche della famiglia di provenienza”.

“Ringraziamo di cuore il Primario, la dottoressa Paola Cavicchioli, sempre attenta alle esigenze dei bambini – sottolinea Scalettaris – per averci indirizzato verso un intervento utile per il Reparto, e ringraziamo Amazon, con la quale speriamo di poter iniziare un proficuo e duraturo rapporto di collaborazione nell’interesse dei nostri piccoli”.

“Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato Danilo Frisoli, responsabile del centro di smistamento Amazon di Venezia – di aver collaborato con ‘Una Carezza per Crescere’ e con la Scuola di Pediatria, con un’iniziativa che andrà a beneficio di tutti i bambini del Reparto. Un supporto concreto che testimonia la volontà di Amazon di essere parte integrante della comunità in cui opera”.