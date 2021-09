Disastro in A4 questa mattina: due morti, tre feriti

incidente stradale disastroso questa mattina in A4.

per motivi che andranno accertati si sono scontrati un furgone e camion.

Terribile il bollettino: 2 morti e 3 feriti in condizioni molto serie.

L’incidente è avvenuto in zona di pertinenza del Friuli dove esistevano già code code per un precedente sinistro.

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in modo grave

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.15.

Il luogo dell’impatto è lungo l’autostrada A4, nel comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

Secondo quanto rende noto Autovie Venete, lo schianto si è verificato tra un furgone e un autoarticolato in un tratto di coda tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia.

La colonna, segnalata dai pannelli a messaggio variabile, si era formata a causa di un incidente avvenuto nella notte e che ha riguardato un camion frigo.

Le vittime e i feriti erano tutti a bordo del furgone.

Sul posto il personale di Autovie Venete, il 118, la Polizia stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico.

Per quanto riguarda la viabilità, informa Autovie, la circolazione sta procedendo lungo la corsia di sorpasso. Al momento, si segnalano code a tratti tra Villesse e Latisana.

A causa del precedente sinistro, si registrano ancora code a tratti tra San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste.