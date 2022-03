“Devo controllare, c’è una perdita”, anziana derubata di tutto a Mestre

Ancora furti nelle case a Mestre da parte di malintenzionati che carpiscono la buonafede di anziani per riuscire a farsi aprire le porte.

Questa volte ha colpito un sedicente “tecnico del gas” che, per rendere più credibile la sua presenza, indossava addirittura un abbigliamento simile a quello dei tecnici veri, con una pettorina di quelle che vengono indossate da chi esercita nei lavori pubblici.

Il ladro ha suonato il campanello e ha detto di essere un tecnico del Comune. La signora, una donna di 87 anni residente a Mestre, non ha dubitato quando ha sentito che c’era una (finta) perdita d’acqua che stava allagando i piani sotto.

Poi, il ladro ha detto alla donna che doveva controllare e mettere in sicurezza la casa per il pericolo “del gas” invitandola a mettere al sicuro denaro e oggetti preziosi.

Non serve dire che quando il finto tecnico ha salutato e se ne è andato tutti gli oggetti preziosi di una vita non c’erano più.

Quando la povera signora si è accorta del furto non ha potuto fare altro che chiamare la polizia.