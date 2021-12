Debora Villa al Toniolo apre la stagione dei comici

La leggerezza e il divertimento tornano a teatro: domenica 5 dicembre Debora Villa apre il cartellone dei Comici del Teatro Toniolo di Mestre con una doppia replica (ore 16.30 e 19.00) dello spettacolo Venti di risate!, un recital che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile alla “varia umanità”.

“È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2021.22” è il programma del Teatro Toniolo che accende i riflettori sulla comicità d’autore, con dodici spettacoli fino al 22 aprile proposti dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Protagonisti i migliori artisti del panorama nazionale tra cui Oblivion, Paolo Migone, Francesca Reggiani, Enrico Bertolino, Debora Villa.

Prezzi: Platea € 25,00 + d.p. – Galleria € 22,00 + d.p.

Da martedì 7 dicembre saranno invece aperte le prevendite dei biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone.

La biglietteria del teatro è aperta dal martedì alla domenica solo nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Chiuso il lunedì.

DEBORA VILLA

Venti di risate!

con Debora Villa

produzione Si può fare productions

distribuzione Terry Chegia

Debora Villa, che festeggia quest’anno 20 anni di carriera, sarà alle prese con il suo Recital.

In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni.

Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora Villa è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui Debora ha lavorato.

Significative e importanti sono state, tra le tante, le sue partecipazioni a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex &Co.

L’accesso a teatro avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come da Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE – I COMICI 2021.22

IL CARTELLONE DEL TEATRO TONIOLO

domenica 5 dicembre 2021 (turno A) ore 16,30

domenica 5 dicembre 2021 (turno B) ore 19,00

DEBORA VILLA in VENTI DI RISATE

platea € 25,00 – galleria € 22,00

sabato 8 gennaio 2022 (turno A)

ENRICO BERTOLINO in IN MEDIO STAT VIRUS

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 13 gennaio 2022 (turno B)

GIOVANNI VERNIA in VERNIA O NON VERNIA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

sabato 29 gennaio 2022 (turno A)

DRUSILLA FOER in ELEGANZISSIMA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

sabato 12 febbraio 2022 (turno A)

ENNIO MARCHETTO in THE LIVING PAPER CARTOON

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 17 febbraio 2022 (turno B)

FRANCESCA REGGIANI in GATTA MORTA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

venerdì 4 marzo 2022 (turno A)

ANTONIO ORNANO in L’ORNANO FURIOSO

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 11 marzo 2022 (turno B)

PAOLO CEVOLI in LA SAGRA FAMIGLIA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

giovedì 17 marzo 2022 (turno A)

OBLIVION in OBLIVION RHAPSODY

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 25 marzo 2022 (turno A)

sabato 26 marzo 2022 (turno B)

KATIA FOLLESA e ANGELO PISANI in FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI

platea € 25,00 – galleria € 22,00

venerdì 1 aprile 2022 (turno A)

GIACOMO in CHIEDIMI SE SONO DI TURNO

platea € 25,00 – galleria € 22,00- ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 22 aprile 2022 (turno B)

PAOLO MIGONE in DIARIO DI UN IMPERMEABILE

platea € 25,00 – galleria € 22,00- ridotto abbonati turno A € 20,00