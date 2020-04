Davide Frisoli, preside del Benedetti-Tommaseo del Bruno-Franchetti, morto per il virus

Davide Frisoli è morto per il coronavirus. Era il preside dei licei veneziani Benedetti-Tommaseo del centro storico e Bruno-Franchetti di Mestre. Aveva 58 anni e abitava a Mestre.

Si è spento in queste ore il dirigente degli istituti che comprendono i licei classici, scientifici e linguistici. Frisoli era stato colpito da coronavirus e ricoverato nelle scorse settimane ed è morto all’ospedale dell’Angelo di Mestre in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Lascia la moglie, insegnante di lettere, e i due figli, il più giovane frequenta le medie e il più grande è in prima liceo scientifico al Morin di Mestre.

Frisoli era molto conosciuto in città, da anni dirigeva l’istituto comprensivo di Viale San Marco a Mestre. Dallo scorso anno era anche alla guida dei due licei veneziani. Era laureato in lettere e in psicologia ed era stato autore di varie pubblicazioni. In passato aveva insegnato storia e filosofia.

Sul sito dell’istituto Bruno Franchetti si legge un messaggio di addio al preside: “Ciao Davide…

Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Dirigente Scolastico Davide Frisoli.

Ricordiamo con gratitudine l’autentica passione con cui ha guidato in questi anni il nostro Istituto, prendendosi a cuore, con ironia e con signorilità, anche le situazioni più complicate. Custodiamo come un dono prezioso la sua garbata gentilezza nelle relazioni con le persone, la sua capacità di ascolto, la sua affabilità nell’affrontare anche i problemi più delicati, il suo rispetto per il mondo della scuola.

Lo sentiamo ancora presente, sorridente, in mezzo a noi, tra le aule e i corridoi della nostra scuola… così desideriamo sentirlo vicino.

Ci stringiamo con affetto alla moglie e ai figli in questo momento di angoscia e di vuoto”.

Anche sul sito del liceo Benedetti Tommaseo c’è un messaggio di cordoglio, firmato dalla professoressa Concetta Franco: “Con grande dolore comunichiamo che è mancato il prof. Davide Frisoli, Dirigente Scolastico di questo Istituto. Tutta la comunità scolastica e tutto il personale si stringe con sincero affetto attorno alla sua famiglia”.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è unito al cordoglio e ha scritto su Twitter: “Con profonda tristezza apprendiamo la scomparsa di Davide Frisoli, dirigente scolastico dei licei Benedetti-Tommaseo e Bruno-Franchetti. A familiari, colleghi, docenti e alunni porgo le più sincere e sentite condoglianze a nome mio e di tutta la Città metropolitana di Venezia”.