Daniela Gobbo, parrucchiera di Mestre, premiata per i 50 anni di attività

A raggiungere questi straordinari traguardi è stata la sig.ra Daniela Gobbo, titolare dal 1972 del salone di parrucchiera da sempre ubicato in via Tasso a Mestre.

Per celebrare l’evento, il Presidente degli artigiani mestrini, Roberto Bottan, si è recato nell’attività guidata dalla sig.ra Gobbo per congratularsi personalmente, ribadendo ancora una volta “l’importanza di difendere con maggior determinazione il ruolo sociale ed economico delle botteghe artigiane. Realtà, queste ultime, in costante diminuzione che, anche nel nostro territorio, rischiamo colpevolmente di perdere per sempre”.