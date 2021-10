Covid: ripresa contagi in Cina, Wuhan blocca maratona. Bulgaria ha ospedali pieni, invia malati all’estero

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Il Covid mostra segni di ripresa in ordine sparso, nel mondo.

La maratona di Wuhan, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata rinviata all’ultimo momento a fronte di una forte ripresa dei contagi da Covid-19 in Cina.

La decisione anche in funzione di un principio precauzionale in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022.

Gli organizzatori della maratona di Wuhan hanno dichiarato che la maratona è stata rinviata a data da destinarsi “per prevenire il rischio di diffusione dell’epidemia”.

L’evento avrebbe portato a Wuhan 26.000 partecipanti a varie gare, tra cui una maratona completa e una mezza maratona, nella città in cui il coronavirus è stato identificato per la prima volta verso la fine del 2019.

Il comitato organizzatore ha dichiarato che rimborserà ai concorrenti le quote di iscrizione.

Ospedali pieni in Bulgaria, invierà malati all’estero

La Bulgaria ha annunciato di essere sul punto di dover inviare all’estero i malati di Covid-19, con il sistema ospedaliero al collasso dopo una quarta ondata di pandemia.

La vicina Romania aumenta intanto le restrizioni.

“La nostra capacità in termini di personale sanitario e ventilatori è quasi esaurita, dovremo cercare aiuto all’estero”, ha detto il ministro della Salute bulgaro Stoycho Katsarov sul canale Nova TV, “se la curva delle contaminazioni non si ridurrà entro 10-15 giorni”.

