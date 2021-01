Covid, numeri in aumento. Boom nuovi contagi in Veneto

Covid, i numeri sono in aumento, confermando il trend, in realtà, iniziato l’ultimo giorno dell’anno.

Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia delle ultime 24 ore nell’aggiornamento di venerdì sera, primo giorno dell’anno.

Le vittime di giornata sono invece 462.

Di nuovo, confermando il trend che si è riaffacciato l’ultimo giorno dell’anno 2020, continua a salire anche il tasso di positività al Covid in Italia.

La cifra di oggi si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri.

Nella giornata odierna sono stati 157.524 i tamponi effettuati.

I rilievi statistici proseguono con le persone attualmente positive al coronavirus in Italia:

anche questo numero sale per il secondo giorno consecutivo.

Oggi, primo gennaio 2021 sono 574.767, 4.871 in più rispetto a ieri. Anche il 31 dicembre si era registrato un aumento, ma di 5.501.

Negli ospedali, ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia altre 145 persone registrate oggi.

(Il totale dei posti letto occupati scende di -2 soprattutto per effetto dei decessi).

In terapia intensiva oggi ci sono 2.553 pazienti.

Negli altri reparti “non intensivi”

sponsor

ci sono invece 22.822 persone, 329 in meno di ieri.

Dall’analisi dei dati regionali emerge un notevole incremento di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 2.629 su oltre 11.300 tamponi. Il tasso di positività è del 22,9%.

Non è roseo nemmeno il bollettino della Regione Veneto: il 2021 inizia con numeri sempre pesanti nella nostra regione.

Il Veneto conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l’epidemia, il 21 febbraio 2020.

Anche oggi si registrano vittime: sono 90 i morti nelle ultime 24 ore.

Il Veneto continua a subire

commercial



pressione alta sugli ospedali con 3.386 i posti occupati.

Nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 401 registrando un +7 nel primo giorno dell’anno.

Venezia e provincia registrano 456 nuovi casi.