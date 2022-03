Covid in Veneto, brusca risalita dei contagi

Covid in Veneto che torna ad essere presente con forza.

Il bollettino ufficiale della regione del Veneto oggi, giovedì 24 marzo, si apre purtroppo con 12 nuovi decessi.

Ma è il numero dei nuovi contagi che fa intuire come il Coronavirus abbia ripreso a correre anche nella nostra regione: nelle ultime 24 ore sono stati trovati 8.337 nuovi contagiati (ieri erano stati 6.287).

La nuova impennata si riflette sui soggetti attualmente positivi e in isolamento:

73.374 (+ 3.774).

Come detto, ci sono anche 12 vittime, per un totale di 14.087 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Dati in crescita arrivano anche dagli ospedali, dove sono 746 (+10) i ricoveri in area medica, e sono 50 (-1) quelli in terapia intensiva.

Sempre su numeri residuali la campagna vaccinale: ieri sono state 2.297 le somministrazioni in tutta la regione, delle quali solo 113 prime dosi.

Oggi i due ospedali maggiori del veneziano hanno 60 posti letti occupati causa Covid.

31 persone sono ricoverate all’Ospedale Civile di Venezia, tra cui una in rianimazione.

29 persone sono invece degenti all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Tre giorni fa i ricoverati totali dei due presidi erano 45.