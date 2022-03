Covid in Veneto: aumento dei ricoveri

Covid in Veneto oggi ancora nella direzione opposta a quello che si sperava.

I nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle 24 ore sono 5.795 casi.

Ieri c’era stata un’impennata di 7.313 nuovi casi in 24 ore, quasi il doppio del trend degli ultimi giorni.

E’ ormai confermato che la tendenza di discesa delle ultime settimane potrebbe essersi invertita.

Oggi si contano anche 11 vittime.

Tutti i dati provengono dalla Regione Veneto.

Il numero dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 1.395.268, quello dei decessi a 14.008.

Deciso rimbalzo anche dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 57.002 (+ 1.884).

In peggioramento i dati ospedalieri per quanto riguarda i malati Covid ricoverati in area medica, 774 (+21), migliora invece il dato dei ricoveri nelle terapie intensive, 58 (-3).

Molto bassa l’attività vaccinale. Ieri sono state 2.834 le somministrazioni in tutta la regione, e soltanto 123 le prime dosi.

Nei due ospedali maggiori veneziani vi sono 41 persone ricoverate. 26 sono i degenti all’Ospedale dell’Angelo di Venezia, 15 sono le persone in un letto dell’Ospedale Civile di Venezia.

L’ospedale che ha il maggior numero di letti occupati per Covid oggi in Veneto è quello di Padova (Azienda Ospedaliera di Padova). 54 i degenti, di cui tre in rianimazione.