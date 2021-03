Covid in Veneto, aggiornamento di oggi: impennata dei casi

Covid in Veneto, l’aggiornamento di oggi, sabato 13 marzo 2021, porta una notizia non positiva.

I dati odierni mostrano un’impennata dei casi nelle nostra regione.

Si tratta di nuovi contagi Covid che in una qualche proporzione si trasformeranno in casi da ricovero e, purtroppo, con una minoranza di essi che avrà esito fatale.

Sono 2.682 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Il totale

raggiunge i 352.727 infetti dall’inizio dell’emergenza.

I decessi sono stati 29, per un dato complessivo di 10.098 vittime, tra ospedali e case di riposo.

I dati sono contenuti nel bollettino della Regione.

Le persone positive attualmente e in isolamento sono 34.062.

La pressione sugli ospedali è costante, e sono in aumento i casi gravi: in Veneto nei normali reparti medici sono ricoverate 1.375 persone (+6), mentre nelle terapie intensive si trovano 183 malati (+14).

(foto da archivio)