Covid, Comune della Calabria controtendenza: sindaco ordina chiusura scuole per esplosione di casi

Sospese da domani e fino al prossimo 26 febbraio compreso le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Civita.

Il comune si trova in Calabria, in provincia di Cosenza.

La decisione è stata presa dal sindaco Alessandro Tocci.

Il sindaco ha firmato un’ordinanza in considerazione dei “dati preoccupanti – è scritto nel testo del provvedimento – che si registrano sul territorio comunale per quanto attiene i casi di positività al Covid-19. Una situazione che genera notevoli difficoltà per il normale espletamento delle attività didattiche”.