Corso gratuito di Bridge a Mestre

Appena riaperto dopo un anno e mezzo di chiusura per Covid, il Circolo Bridge Mestre organizza un corso gratuito per principianti di Bridge.

L’iniziativa, che ha un peso economico per il circolo, è tesa a risollevare l’attività e nel contempo la base culturale della città.

“CORSO GRATUITO DI BRIDGE PER PRINCIPIANTI”

Il corso avrà due sessioni alternative di dieci lezioni: una sessione inizierà lunedì 11 Ottobre 2021, con orario 9.30-11.00 oppure ( a scelta) l’ altra sarà sempre lunedì 11 Ottobre 2021, con orario 20.30-22.00

Ambedue le sessioni si svolgeranno presso la sede del circolo del Bridge a Mestre in Via Spalti 32/E

Per informazioni e per confermare le iscrizioni si prega di telefonare al numero 3398162173 o alla email

bridgemestre@yahoo.it

Per le attività vi è obbligo di Green Pass e mascherina.