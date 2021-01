Coronavirus Venezia, quasi 10% di ricoveri in più in 3 giorni a Venezia e Mestre

Coronavirus Venezia e provincia che è ormai diventato come tirare i dadi ogni giorno. Al trend segnalato ieri con un leggero rallentamento dei numeri, segue il ritorno ai flussi normali che affievolisce le speranza di una remissione dell’epidemia nella nostra provincia.

470 i nuovi positivi conteggiati nelle ultime 24 ore.

13.362 i veneziani oggi positivi al Covid. E’ un numero ancora molto elevato, secondo solo

a Padova e Verona in Regione.

Altre 15 persone sono morte nelle ultime 24 ore.

542 persone sono ricoverate nelle strutture veneziane.

59 di essi sono in un letto di terapia intensiva. Sono due in meno rispetto al giorno prima ma non può essere considerato un dato positivo in quanto viene ricordato che sono i decessi a liberare i letti.

All’Ospedale dell’Angelo di Mestre ci sono 89 persone ricoverate: erano 82 venerdì 8 gennaio.

All’Ospedale Civile di Venezia ci sono 73 persone ricoverate: erano 67 venerdì scorso.

Paolo Ganassin, di Mestre, tra gli altri, è l’ennesima vittima precoce

di questa guerra contro il virus a soli 55 anni. Non aveva alcuna malattia pregressa, era sportivo e non aveva mai fumato.

Un decesso che lascia nel più grande sconforto la famiglia, sopraggiunto in soli 5 giorni. Un altro di quelli che restano sospesi con tutte le domande senza risposte. Anche nelle bocche di quelli che sembrano aver capito tutto di questo virus.