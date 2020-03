Coronavirus Veneto aggiornamento dati (tempo reale) domenica mattina

Coronavirus Veneto aggiornamento dati (domenica 29 marzo ore 10)

Il bollettino Coronavirus di domenica mattina della Regione Veneto segna 258 positivi in più.

Sono 8.358 i contagiati totali.

I decessi sono 14 in più rispetto al bollettino precedente.

I morti in Veneto sono stati 392 finora.

Le persone in isolamento domiciliare sono 20.064.

I pazienti in terapia intensiva sono 355.

I pazienti in terapia intensiva da ieri sera sono aumentati di 6 unità.

Verona è in testa nell’elenco dei nuovi casi con 86, segue Padova con 58, Treviso con 39, Venezia e Vicenza con 36.

Coronavirus Veneto aggiornamento dati (sabato 28 marzo ore 19)

Il bollettino Coronavirus di sabato sera della Regione Veneto segna 170 positivi in più.

Sono 8.100 i contagiati totali.

I decessi sono 16 in più rispetto al bollettino precedente.

I morti in Veneto sono stati 378 finora.

Le persone in isolamento domiciliare sono 20.000.

I pazienti in terapia intensiva sono 349.

I pazienti in terapia intensiva da ieri sera sono aumentati di 5 unità.

Vo’ è tornato a zero nei nuovi contagi.