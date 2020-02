Coronavirus, le ultime notizie in tempo reale. Chiuso profilo FB che postava foto dalla nave

Chiuso profilo Facebook ‘Allegra Viandante’, raccontava le cose dalla nave in isolamento. (ore 08.30)

Il profilo Facebook di ‘Allegra Viandante’ è stato chiuso.

La donna che raccontava il suo stato di isolamento a bordo della Diamond Princess con realismo e leggerezza non è più raggiungibile.

Il suo ultimo post era di lunedì sera ed è stato visibile fino a notte inoltrata per tutti gli utenti.

Questa mattina il suo profilo non è più accessibile con un unico post a favore di una raccolta fondi per gli animali.

La donna, tra i messaggi inviati dalla nave, aveva postato una serie di fotografie riprese dal ponte in cui vi erano sul molo rigorosi preparativi con personale militare e sanitario con ambulanze.

Tra tutte le foto, anche un video in cui veniva srotolato una sorta di tunnel di plastica dall’uscita della nave all’entrata di un’ambulanza, come fosse stato importante che il virus non si propagasse nell’aria, che aveva attirato più di tutte l’attenzione (foto).

Coronavirus: primo caso in California, 13 negli Usa (ore 7.40)

Primo contagio da coronavirus in California.

Un funzionario del Centro per il controllo delle malattie ha riferito alla CBS News che a San Diego è stato diagnosticato un nuovo caso del virus cinese che porta a 13 il numero dei pazienti nel Paese.

Si tratta di un uomo che era stato evacuato da Wuhan, in Cina, su un volo noleggiato dal Dipartimento di Stato la scorsa settimana.

Anche Australia sequenzia il coronavirus,’passo per vaccino’ (ore 7.00)

Scienziati australiani hanno coltivato in laboratorio il nuovo Coronavirus ‘2019-nCoV’ da campioni prelevati da pazienti, offrendo un significativo contributo al pool internazionale di sequenze genetiche e quindi allo sviluppo di un vaccino e di terapie.

Un’equipe di dieci ricercatori del laboratorio di patologia dell’ospedale di Westmead in Sydney, guidati dal direttore di patologia del dipartimento Sanità del New South Wales, Dominic Dwyer, hanno isolato il virus cinese da diversi pazienti e ne hanno composto due complete sequenze.

“Gli aspetti tecnici della coltivazione di un’intera sequenza virale sono significativi”, ha dichiarato Dwyer in un comunicato.

“Il vantaggio di avere un ‘genoma isolato’, come viene chiamato, è di poter confermare che i nostri test funzionano bene. Possiamo anche dare un contributo in termini di comprendere come il virus sta mutando attorno al mondo”. Oltre a facilitare i test del virus, le sequenze del genoma permetteranno di testare potenziali vaccini, ha aggiunto. I dati raccolti sono stati aggiunti alla banca dati online dell’organizzazione Mondiale della Sanità, che già include 50 genomi completi del virus. A quanto riferisce il ministro della Sanità del New South Wales, Brad Hazzard, fino a ieri sono stati sottoposti a screening oltre 14.500 passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney, 57 di loro con sintomi di tipo influenzale sono stati diretti a ulteriori test, e nessuno di loro è risultato contagiato. “Quindi le precauzioni che stiamo adottando in Australia stanno funzionando bene”, ha aggiunto.

Coronavirus: oltre 42.600 contagi in Cina, 1.016 morti (ore 2.00)

Il numero di infezioni confermate nell’epidemia di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati.

Lo ha comunicato il governo cinese, che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita.

La triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1.016 morti.

Due bambini da Cecchignola all’ospedale ma per altre patologie (ore 22.30)

Due piccoli bimbi in quarantena nella città militare della Cecchignola, a Roma, sono stati portati all’ospedale Bambino Gesù.

Il ricovero non riguarda motivi legati al Coronavirus, ma altre patologie.

Si tratta di una decisione presa in via precauzionale.

Coronavirus: caso sospetto Olbia, uomo aggravato in ospedale (ore 21.30)

Si sono aggravate le condizioni di salute di uno dei coniugi di Olbia segnalati come sospetti casi di coronavirus.

L’uomo della coppia presenta febbre a 39 e tosse molto forte, così l’Unità di crisi locale ha deciso per il suo trasferimento nel reparto Malattie infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è disponibile una stanza di isolamento a pressione negativa.

Nel frattempo, il personale del 118 sta portando i tamponi per i prelievi a Olbia, nella casa dove la coppia è in isolamento da venerdì sera.

I tamponi saranno poi trasferiti a Cagliari per le analisi.

L’uomo sarà trasportato con una barella a contenimento biologico e un’ambulanza del 118 fino al San Francesco.

La donna invece, che presenta una lieve febbre, sarà tenuta sotto osservazione nella sua casa di Olbia.

Coronavirus: effettuati nuovi tamponi alla Cecchignola (ore 20.00)

Sono stati eseguiti nuovi tamponi faringei sugli italiani in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma, per verificare eventuali contagi da Coronavirus.

Lo stesso test era stato eseguito la scorsa settimana quando, sui 56 italiani in isolamento, l’unico a risultare positivo è stato un 29enne, ora ricoverato allo Spallanzani.

Nelle prossime ore si conoscerà l’esito dei nuovi tamponi effettuati oggi sui ‘reclusi’ alla Cecchignola.

Coronavirus: ok test bambini, tornano a Cecchignola (ore 19.00)

E’ tornata alla Cecchignola anche la donna italiana che due giorni fa era stata portata allo Spallanzani perché affetta da congiuntivite.

Anche su di lei, così come per i bambini, il test ha avuto esito negativo.

Coronavirus: la persona ricoverata all’Angelo arrivata a Venezia da Corea. E’ in osservazione (ore 18.30)

Una persona, arrivata a Venezia con una aereo dalla Corea del Sud, è stata ricoverata all’ospedale dell’Angelo di Mestre in quanto presentava uno stato febbrile.

I medici, è detto nella nota dell’Ulss 3 Serenissima, “evidenziano come nemmeno per questo paziente sussistono i presupposti per parlare di un caso sospetto collegabile all’epidemia in atto in Cina. La persona in questione, su cui i sanitari stanno effettuando gli esami clinici, è in osservazione”.

L’Ulss 3 precisa inoltre di aver svolto “nei giorni scorsi la necessaria indagine volta ad individuare gli eventuali contatti avuti a Venezia dalla famiglia di Taiwan ora ricoverata in Cina dopo la diagnosi di contagio da CoronaVirus” e di aver fatto “secondo i protocolli un’analisi approfondita quanto al soggiorno veneziano della coppia, e a partire dalla ricostruzione così definita, i sanitari hanno proceduto alla puntuale osservazione dei contatti significativi. Nessun elemento rilevante – sottolinea – è finora emerso dall’indagine epidemiologica effettuata”.

Diamond Princess, aumentano i contagi a bordo (ore 18.00)

I casi di coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess aumentano di giorno in giorno e le 3.700 persone sono isolate nelle loro cabine.

I contagiati sono saliti a 135, dopo il picco di 65 casi confermati solo nelle ultime ore. Ma i 35 italiani presenti sulla nave pare stiano tutti bene, di cui 25 fanno parte dell’equipaggio, compreso il comandante Gennaro Arma.

Dalla sua cabina una passeggera ha filmato le ambulanze schierate e il personale medico imbracato nelle tute protettive: “Ambulanze, vigili del fuoco, polizia e militari sempre presenti e pronti per ogni evenienza. Il governo giapponese sta prendendo molto sul serio questa situazione di crisi, così come la compagnia di crociera”.