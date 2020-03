Coronavirus: scuole chiuse fino al 15 marzo. Brugnaro: “Venezia aperta, uffici pubblici diano esempio”

Scuole chiuse da domani fino al 15 marzo, è arrivata l’ufficialità. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi pochi minuti fa.

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha intanto parlato questa sera incontrando i sindaci del territorio per un coordinamento dei piano sul contenimento del Coronavirus.

“Le città devono restare aperte e vivibili, nel pieno rispetto delle misure sanitarie, ma va usato il buon senso. E gli uffici e servizi pubblici devono dare il buon esempio. Non c’è motivo logico per esimersi dai servizi. Dobbiamo essere presenti, e seri”.

E’ questo il messaggio che il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, ha voluto trasmettere: “Non c’è motivo – ha aggiunto – per non presentarsi al lavoro in un servizio pubblico. Se uno dice che ha paura, allora vuol dire che non è adatto a lavorare nel pubblico”.

Quanto alla richiesta dei sindaci di un coordinamento per l’impiego della Protezione Civile, Brugnaro ha proposto di attivare una ‘cabina di regia’ presso la Città Metropolitana, in raccordo con la Prefettura.

Il sindaco ha quindi illustrato le misure straordinarie di disinfezione che Venezia ha attivato fin da subito, con interventi e squadre di pulizia dedicate le quali ogni sera sanificano tutti gli autobus e vaporetti e le fermate dei mezzi.

Stessi piani di disinfezione sono stati adottati per asili nido e scuole materne, musei, strutture pubbliche, come il Casinò municipale.

“Lunedì – ha reso noto Brugnaro – abbiamo riaperto con il solo personale tutti gli 11 musei civici. Venezia non si è arresa e non ha ‘chiuso’. Così quando di rimetteremo in moto, fra qualche settimana, o un mese, non dovremo ripartire da zero”.