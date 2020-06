Coronavirus, positività nel Centro di Accoglienza. Tensioni per i test

Coronavirus: tensioni nel centro accoglienza per un caso di positività che ha comportato la decisione del comune di sottoporre a test i 300 ospiti.

La situazione oggi, nel centro di accoglienza attivo nella ex caserma “Salsa” di Casier (Treviso),

La decisione è stata assunta dalle autorità municipali e riguarda la volontà di sottoporre a test tutti i circa 300 ospiti stranieri che vi alloggiano.

L’iniziativa è stata decisa in seguito ad un esito di positività al Covid-19 riscontrato in una persona inizialmente non meglio precisata.

Gli immigrati, per questo costretti a non lasciare l’hub e dunque a non potersi recare ai posti di lavoro, stanno protestando per chiedere chiarezza su quanto avverrà nelle prossime ore.

Il sindaco leghista, Renzo Carraretto, ha assicurato che ogni datore è stato correttamente informato sulla vicenda e ha sottolineato che la procedura sarà attuata nel più breve tempo possibile, a cura delle autorità sanitarie.

Con il passare dei minuti si è appreso che la positività riguarda un operatore della cooperativa che opera nel centro immigrati.