Coronavirus, nuovo decreto in arrivo: chiude provincia Venezia. Nessuno potrà entrare o uscire

Per il momento è una bozza, è corretto specificarlo. Se verrà firmato questo Decreto, ciò avverrà nella notte, pertanto il testo attuale è ancora soggetto a possibili modifiche.

Quello attuale, però, preoccupa non poco per quanto drastico. Venezia e provincia diventano ‘zona rossa’, pertanto, dal momento in cui il decreto diventasse esecutivo, nessuno potrà più entrarci o uscirci.

I testo dell’attuale articolo 1 del provvedimento:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di (segue elenco tra cui Venezia ) sono adottate le seguenti misure:

a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Aggiornamenti nel merito nelle prossime ore.