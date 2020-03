Coronavirus, 3 morti all’Angelo. Primo caso a Cavallino-Treporti

Il coronavirus ha colpito duramente ieri. Ha fatto tre morti all’ospedale dell’Angelo. Ne ha fatti dieci nel territorio veneto e 250 in tutta Italia.

Le tre persone decedute a Mestre erano persone ricoverate nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale dell’Angelo. Anziane e già sofferenti di altre patologie, sono quindi morti “con” coronavirus e non “per” coronavirus come si usa dire oggi.

NEL VENEZIANO

Il coronavirus in provincia di Venezia conta (venerdì 13 marzo alle ore 17) 256 casi totali (erano 220 giovedì sera). Di questi 256 casi totali, 92 sono ricoverati. Di questi: 31 in Terapia Intensiva.

CHIOGGIA

Chioggia è arrivata ad una ventina di casi. Due persone ricoverate nell’ospedale cittadino, 2 a Mestre, 4 a Dolo e il restante posto in isolamento domiciliare in quanto asintomatico.

San Donà di Piave è arrivata invece ad una 15ina di casi, Portogruaro a 5.

Il virus è arrivato anche a Cavarzere dove sono stati scoperti due casi (non ricoverati) e nemmeno Cavallino-Treporti manca più dai report oggi dato che registra il primo caso.

IN OSPEDALE SOLO URGENZE

L’aumento della diffusione del virus ha costretto la Regione del veneto a modificare i protocolli di assistenza in ospedale. Da oggi saranno trattati, in soldoni, solo i casi ‘urgenti’ dato che tutte le altre risorse vengono dirottate ai casi di coronavirus.

Sospese le attività ambulatoriali, ad esclusione di quelle urgenti e brevi. E’ sempre sospesa l’attività chirurgica programmabile non urgente, ed ora sono chiusi anche Urp, Cup e sportelli di prenotazione in genere.

Congelate anche le prestazioni specialistiche a pagamento, quelle svolte a pagamento dai medici ospedalieri anche dentro l’ospedale ma al di fuori del normale orario di lavoro.

RICOVERATI PER CORONAVIRUS NEL VENEZIANO

OSPEDALE DELL’ANGELO DI MESTRE

20 persone ricoverate in area non critica

12 persone ricoverate in terapia intensiva

3 pazienti dimessi

7 pazienti deceduti

OSPEDALE CIVILE VENEZIA

9 persone ricoverate in area non critica

4 persone ricoverate in terapia intensiva

2 persone dimesse

1 paziente deceduto

OSPEDALE DI MIRANO

11 persone ricoverate in area non critica

9 persone ricoverate in terapia intensiva

OSPEDALE DI DOLO

13 persone ricoverate in area non critica

7 persone ricoverate in terapia intensiva

OSPEDALE DI CHIOGGIA

2 persone ricoverate in area non critica

OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE

1 persone ricoverate in terapia intensiva

OSPEDALE DI JESOLO

6 persone ricoverate in area non critica

5 persone ricoverate in terapia intensiva

