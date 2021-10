Contagi Veneto: aumentano positivi, non i ricoveri. Situazione per città

Sono 503 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto.

Vi è un aumento secondo un andamento ormai costante negli ultimi giorni.

Ad oggi, il totale dei contagi ammonta a 479.017.

Il dato emerge dal report regionale, che segnala anche un decesso.

I morti in Veneto ad oggi sono 11.821.

Gli attualmente positivi sono in notevole aumento rispetto a ieri (+202) e sono in tutto 9.945.

La situazione clinica, stabile, vede 203 malati ricoverati in area non critica (-2) e 37 (+3) in terapia intensiva.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 128

Treviso 87

Venezia 85

Verona 78

Vicenza 64

Belluno 24

Rovigo 39

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 1745

Treviso 969

Venezia 1361

Verona 1163

Vicenza 1461

Belluno 172

Rovigo 361

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 6

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 1

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 4

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 9

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 6

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0