Coni Veneto: una App per le società sportive con autocertificazioni

Il CONI Veneto, in collaborazione con Christian Vescovi, responsabile della squadra di calcio Mestrinorubano F.C. di Padova, ha realizzato SPORTDOC, una app che consente di snellire la procedura delle autocertificazioni all’interno delle società sportive.

L’obiettivo era quello di risparmiare tempo, carta e inchiostro, garantendo il massimo rispetto delle linee guida per l’attività sportiva di base, contribuendo a contenere il rischio pandemico e permettendo ai nostri ragazzi di continuare la pratica sportiva.

Si concretizza con l’invio dell’autocertificazione e l’archiviazione della stessa in formato digitale, consentendo un controllo in tempo reale della documentazione necessaria, evitando così inutili rallentamenti.

Il CONI Veneto ha voluto quindi essere un riferimento per le federazioni e le società sportive anche sotto questo aspetto: fornire soluzioni! In un’epoca dove il tempo è tiranno e le cose diventano obsolete in meno di un Amen, il CONI cerca di essere di supporto sotto molteplici punti di vista.

A dimostrazione che lo sport non è fatto solo di cronometro, punteggi, gare vinte o perse. C’è un mondo che, lavorando nell’ombra, cerca di supportare le realtà locali, affinché il movimento sportivo non si fermi mai e i nostri ragazzi possano dare vita ai loro sogni.

Dino Ponchio

Presidente CONI Veneto