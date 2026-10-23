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Ultima Ora. Tortona, bimba di 3 anni trovata morta in casa: madre arrestata

ULTIMA ORA
Bimba di 3 anni trovata morta a Tortona. La madre è stata arrestata; indagini in corso, ancora ignote cause e chi ha dato l'allarme.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Polizia Scientifica esegue i rilievi
Rilievi della Polizia Scientifica

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Una bambina di tre anni è stata trovata senza vita nella notte in un appartamento popolare di Tortona, nell’Alessandrino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rinvenuto il corpo e, al termine degli accertamenti immediati, hanno arrestato la madre.


Le prime informazioni parlano di un decesso avvenuto durante le ore notturne. I militari hanno condotto le verifiche iniziali all’interno dell’alloggio dove la minore e la madre vivevano insieme, in un complesso di edilizia pubblica della città.


Dopo il ritrovamento, sul luogo è giunta la Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici e i rilievi che di norma accompagnano indagini su decessi in abitazione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’evento.


La donna fermata, secondo quanto risulta, è di nazionalità russa ma risiede in Italia da anni. È stata ascoltata dal magistrato di turno prima dell’arresto disposto dalle forze dell’ordine.


Al momento le autorità non hanno reso note le cause del decesso né fornito dettagli sulle circostanze che hanno condotto al ritrovamento del corpo. Le verifiche sono in corso e gli esami tecnici dovranno chiarire i passaggi della vicenda.


Non ci sono informazioni pubbliche su chi abbia segnalato l’accaduto o abbia avvisato le forze dell’ordine. Anche questo elemento rientra nei controlli in corso da parte degli inquirenti.

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La procura competente segue la vicenda e coordina le attività investigative. Gli sviluppi saranno resi noti dalle autorità al termine degli accertamenti.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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