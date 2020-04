Come imparare a usare app, programmi, email e motori di ricerca? I videotutorial di Rete Biblioteche Venezia

Come destreggiarsi tra app, programmi on-line, e-mail e motori di ricerca? Arrivano le videolezioni per insegnare o aggiornare chi non è pratico di questi mezzi.

Da domani, 21 aprile, parte la rassegna online di Rete Biblioteche Venezia pensata per sviluppare le competenze digitali della popolazione adulta.

La Biblioteca di Marghera, in collaborazione con l’Associazione Le calamite, presenta la nuova rassegna “Le tecnologie che ti facilitano la vita”. Si tratta di dieci brevi videotutorial, pensati per scoprire con facilità le funzioni tecnologiche per comunicare, acquistare in rete, giocare con i bambini a distanza, visitare mostre e musei, conoscere i servizi delle biblioteche.

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha infatti modificato le nostre abitudini, ma le tecnologie ci vengono in aiuto per assolvere tante incombenze quotidiane e per continuare a sentirci vicini agli altri, anche quando siamo lontani. E’ per questo che è stata ideata la rassegna online con “pillole” studiate per sviluppare competenze digitali in modo agile: come destreggiarsi tra app, programmi on-line, e-mail e motori di ricerca?

Il primo appuntamento è fissato per domani alle 10.30 e spiegherà come poter fare le chiamate di gruppo.

Queste attività rientrano negli incontri formativi per sviluppare le competenze digitali della popolazione adulta, previsti dal Progetto Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante: identità e STEM tra racconto di comunità e immagine del futuro, finanziato dal Mibact con il Piano Cultura Futuro Urbano.

Ecco il programma completo della rassegna in dieci lezioni:

Martedì 21 aprile ore 10.30: presentazione di piattaforme per video chiamate di gruppo

Martedì 28 aprile ore 10.30: Come creare un account di posta elettronica in gmail

Martedì 5 maggio ore 10.30: Conversazioni a distanza con Hangouts

Martedì 12 maggio ore 10.30: La Biblioteca civica Vez e le biblioteche comunali: cosa si può fare online

Martedì 19 maggio ore 10.30: YouTube, mi organizzo una videoteca

Martedì 26 maggio ore 10.30: Pagamenti con Paypal

Martedì 2 giugno ore 10.30: Come risparmiare comprando in rete

Martedì 9 giugno ore 10.30: Come giocare a distanza con i bambini

Martedì 16 giugno: Visita i musei e le mostre virtuali

Martedì 23 giugno ore 10.30: Come prendere in prestito gli e-book della biblioteca

I video con le lezioni vengono poi caricati sui canali social della Rete Biblioteche Venezia e sul sito del Comune di Venezia.